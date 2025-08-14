La Capital | Información General | Grecia

Grecia, España y Portugal luchan contra "incendios forestales catastróficos"

Ante las temperaturas extremas y pese a los vientos más calmados, Europa espera que continúen apareciendo grandes focos

14 de agosto 2025 · 20:14hs
Incendio forestal en Santa Baia de Montes

Incendio forestal en Santa Baia de Montes, España.

Las cuadrillas de bomberos en Grecia, España y Portugal intentaban desesperadamente contener este jueves los incendios forestales, aprovechando vientos más calmados que ralentizaron las llamas, incluso cuando gran parte del sur de Europa permanecía en alto riesgo por condiciones de calor y sequedad.

Una disminución en la velocidad del viento permitió que los aviones de extinción de incendios en los tres países más afectados intensificaran las descargas de agua, concentrándose en las zonas de incendio existentes en lugar de ir tras los frentes de rápido movimiento. Las autoridades advirtieron que es probable que las temperaturas extremas persistan.

>> Leer más: La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Las autoridades españolas anunciaron sobre la muerte de un bombero voluntario de 37 años que sufrió quemaduras graves en un área al norte de Madrid esta semana. Fue la tercera muerte reportada en España debido a los incendios recientes. Miles de personas fueron evacuadas de sus hogares en la región y aún no pueden regresar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eforestal/status/1956015922428125673&partner=&hide_thread=false

En Grecia, el Servicio de Bomberos indicó que un fuerte incendio fuera de la ciudad portuaria sureña de Patras fue contenido lejos de las áreas urbanas después de un despliegue a gran escala. Tres personas han sido arrestadas en relación con el incendio, que las autoridades creen que fue provocado deliberadamente.

A la espera de más incendios

Los fuertes vientos en Grecia se desplazaron a diferentes partes del país el jueves. El ministro de Protección Civil, Ioannis Kefalogiannis, señaló que las autoridades se preparan para la posibilidad de una nueva serie de incendios importantes. “En tales condiciones, incluso una sola chispa es suficiente para desencadenar un incendio incontrolable”, dijo, y añadió que “esta combinación de factores climáticos y geográficos no deja margen para la complacencia”.

La agencia de protección civil de la Unión Europea afirmó que respondió a solicitudes de asistencia esta semana de Grecia, España, Bulgaria, Montenegro y Albania, enviando aviones y helicópteros de extinción de incendios desde otros Estados miembros.

La agencia destacó que ya había activado la asistencia 16 veces en medio de los incendios forestales de este verano, ya que los países europeos fueron azotados por un “alto número de incendios forestales catastróficos”.

El número de focos de gran magnitud para 2025 ya iguala el total de incendios forestales durante toda la temporada de incendios de 2024, aseveró.

En Albania, las llamas en las partes central y sur del país fueron contenidas después de destruir más de 200 hogares.

En busca de pirómanos

El primer ministro Edi Rama prometió que la Policía trabajará “día y noche” para detener a los presuntos pirómanos a los que el gobierno culpa de causar algunos de los incendios.

Al otro lado del mar Mediterráneo, Marruecos luchó contra su mayor incendio forestal del año esta semana cerca de Bab Taza, en el norte del país, que quemó un denso bosque, alimentado por fuertes vientos y altas temperaturas.

Las autoridades dijeron que los aviones de descarga de agua y más de 450 personas lograron contener el incendio. Un segundo incendio forestal cerca de Tetuán, más al norte, también fue controlado.

Noticias relacionadas
rosario inicia las pruebas piloto con pistolas taser: cuando y como las usara la policia

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía

Según Indec, la indumentaria y el calzado disminuyó su precio este mes

¿No todo aumenta?: Según Indec, determinados productos bajaron de precio en julio

Los montos que una familia necesita para cubrir la Canasta Básica Total y la Alimentaria subieron una vez más en el mes de julio

Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio

El aumeto de Anses para septiembre se calcula en base a la Ley de Movilidad

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Lo último

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newells: Esto sigue y vamos por más

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Grecia, España y Portugal luchan contra incendios forestales catastróficos

Grecia, España y Portugal luchan contra "incendios forestales catastróficos"

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Lautaro Ghiselli, referente actual de la barra canalla, fue parte de un grupo de hinchas de los cuales tres fueron asesinados en los últimos años

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de una salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de una salida transitoria

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Ovación
Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Policiales
El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de una salida transitoria

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de una salida transitoria

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

La Ciudad
Lanzan el Hospital de los Peluches, una experiencia para que los más chicos pierdan el miedo al médico
La Ciudad

Lanzan el "Hospital de los Peluches", una experiencia para que los más chicos pierdan el miedo al médico

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Otra Vuelta: voces e historias de un camino sin fronteras hacia el título secundario

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario

El gobierno nacional no se da por vencido y pelea el reparto de recursos de los gobernadores
Economía

El gobierno nacional no se da por vencido y pelea el reparto de recursos de los gobernadores

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
Política

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores