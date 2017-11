D' Amico: "De milagro estoy con vida y sobre todo mi hijo"

Sin vueltas y visiblemente emocionado a la hora de rememorar el tremendo atentado a balazos que sufrió a fines del año pasado, cuando conducía su camioneta acompañado de su hijo, el vicepresidente segundo de Newell's, Cristian D'Amico, detalló la conmoción que le produjo el hecho y los motivos que lo llevaron a seguir adelante en la comisión directiva rojinegra.

"No hay que olvidarse de los hechos de violencia que sufrimos. Incluso hay algunos miembros de comisión directiva que ya no pertenecen más por este motivo. Como Claudio Martínez, que era nuestro secretario electo democráticamente y que sentimos mucho que no esté trabajando con nosotros. Lo que nos tocó vivir es muy difícil de explicar con palabras. Yo todas las noches cuando me voy a dormir y pienso en lo que nos pasó con mi hijo me pongo muy mal. De milagro hoy estoy con vida y sobre todo mi hijo. Fue una situación complicada, pero bueno, había que tomar una decisión y con el apoyo de mi familia y de la comisión directiva decidí continuar con lo que los socios habían votado. Por responsabilidad, compromiso y amor al club sigo ocupando el rol que me toca dentro de esta comisión directiva. También quiero agradecer porque yo no podría estar hoy acá si no fuera por el gobierno provincial, en especial por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. En nombre de mi familia y la comisión directiva estamos sumamente agradecidos por la respuesta del gobierno ante una situación tan desgraciada como la que sufrimos. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento hacia el gobierno provincial por la contención y las medidas que tomaron para que podamos seguir desenvolviéndonos en la vida institucional del club", expresó.

El domingo pasado implementaron el bono para los hinchas, ¿qué balance hicieron de lo recaudado?

El balance que hacemos es siempre positivo porque la gente de Newell's sigue apoyando, a pesar de que era un partido a fin de mes y hoy el dinero no le sobra a nadie y se complica. Sin embargo vino mucha gente que pagó su bono y otra que no lo pudo hacer por cuestiones económicas. Pero era una medida que teníamos que tomar para poder cumplir con ciertos compromisos, ya que hemos utilizado dinero para las obras del vestuario de hockey y de reserva de Bella Vista y debíamos reponerlo para pagarles a los empleados.

¿Pudo haber entrado gente que no pagó el bono al estadio, porque pareció haber más personas que lo recaudado?

No creo que haya habido mucha gente que ingresó sin el bono. Si hay muchos chicos, alrededor de 200, que son de la jornada solidaria de los barrios. A ellos no se les cobró. También chicos de otros barrios carenciados. Además de todos los menores en general. Puede haber alguna diferencia, pero no es mayor.

Hubo novedades en la Superliga en cuanto al reparto del dinero, donde si bien siguen las escalas diferenciales en cuanto a los clubes grandes de Buenos Aires, ahora lo que se distribuirá en partes iguales son los ingresos por sponsors.

Esta es una buena noticia. Nosotros nos sentimos partícipes porque hemos gestionado y trabajado mucho para lograr un reparto igualitario del sponsoreo. A partir de enero estos ingresos se repartirán en 26 partes iguales para todos los equipos. Es un gran logro porque acorta un poco la brecha con los clubes que reciben más dinero de derecho de televisión. Todos los ingresos que lleguen son importantes, obvio que no se puede dar el número exacto porque se siguen incorporando sponsors. No hay un monto definido, pero sería de alrededor de 230 millones de pesos a repartir a partir de enero.

Hubo un encuentro entre Eduardo Bermúdez y el presidente de la AFA Claudio Tapia en el predio de Ezeiza. ¿La idea es estrechar los vínculos con la AFA?

Seguro. Hoy Newell's tiene que hacer cosas positivas. Así como estamos charlando con distintos socios y referentes de otras agrupaciones, también hay que hacerlo en todos los aspectos institucionales. Nosotros inicialmente apoyábamos la idea de Marcelo Tinelli, pero hoy el presidente es Claudio Tapia y desde que ganó el club le dio todo el apoyo y trabajará codo a codo con él. Bermúdez fue muy bien recibido por Tapia en Buenos Aires. El presidente de AFA no le reclamó nada a Eduardo y fue una charla muy amena. Y está cursada la invitación de acá a fin de campeonato para que Tapia venga a nuestro estadio a ver algún partido.

Hicieron el descargo en AFA por el libre deuda que exigía Agremiados ¿Son optimistas en que no tendrán ninguna sanción?

Se presentó el descargo en tiempo y forma. Somos muy optimistas porque Newell's no corre riesgo de que haya quita de puntos.

¿Cómo viene la inauguración del hotel de Bella Vista?

No hay que olvidarse que es una donación de un ídolo como Marcelo Bielsa, por lo que todos los leprosos le estamos sumamente agradecidos por lo que hizo en su paso por el club. Estamos avanzados para su inauguración, aunque no es fácil porque no contamos con dinero sobrante. La pretemporada de verano se hará sí o sí en el nuevo hotel. Además en Bella Vista empezamos el vestuario de reserva y otro de hockey. Y en el Coloso hicimos un gimnasio para socios. También se sacaron los árboles que son el puntapié inicial para hacer una nueva tribuna en el Parque. Y vamos por un plan maestro de reforma general de nuestro estadio. En un año y seis meses no podemos salir de la situación que veníamos ni hacer todo lo que pretendemos. Otra novedad es que estamos escriturando el predio de Ricardone que pasará a formar parte del patrimonio del club y ya adelanto, ante los rumores, que Ricardone no se vende.

¿Cómo ves las inferiores?

Estamos muy contentos con lo que hizo Martín Mackey hasta acá. Tiene todo el respaldo de esta dirigencia. Fue uno de nuestros aciertos dirigenciales.

¿Cómo lo veías a Newell's como hincha y cómo lo ves ahora desde adentro como dirigente?

No es fácil. Uno como hincha desde afuera hay muchas cosas que no ve. De hecho yo pensaba que esto era más fácil. Y desde el 19 de junio de 2016 empecé a darme cuenta de que esto era más difícil de lo que uno se imaginaba. Esto es una gran responsabilidad. Cada cosa que pasa acá hay que resolverla pensando en el bien de todos. Nosotros nos propusimos ocupar este lugar y le estamos haciendo frente. No es fácil ser dirigente. Tenemos las mismas ganas que el primer día y esto irá cambiando. Hay errores y muchos aciertos. Llegamos a elecciones anticipadas con riesgo de descenso y hoy el hincha en lo futbolístico está tranquilo, más allá de que le guste más o menos como juega el equipo. Como hincha uno extraña ver a referentes como Scocco, Maxi y Formica, pero era una decisión política porque teníamos que bajar el costo operativo mensual del plantel y ellos colaboraron como siempre para que esto sea posible. Esta comisión esta totalmente agradecida hacia ellos porque siempre ayudaron muchísimo al club. Claro que como hincha quiero que vuelvan y las puertas de la institución están abiertas para cuando ellos lo crean conveniente.