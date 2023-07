Cuánto recaudó Newell's y cuánto puede embolsar en la Copa

Por supuesto que la gloria deportiva no se compara con nada, pero obtener buenos dividendos mientras se compite es más que saludable para los equipos argentinos. Los ingresos en dólares son muy importantes para ir afrontando los diferentes gastos que tienen las instituciones y Newell’s no es la excepción. Por ello avanzar en la copa es trascendente tanto desde lo deportivo como desde la tesorería y más que la Conmebol no demora los pagos prometidos.