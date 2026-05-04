La Capital | Nueva York

La Scaloneta llegó a Nueva York en un look de Timothée Chalamet

El actor fue captado en Times Square junto a Kylie Jenner antes de asistir a un estreno y llamó la atención con un campera de la selección argentina

4 de mayo 2026 · 12:19hs
Timothée Chalamet sorprendió en Nueva York con una campera de la Selección argentina

Timothée Chalamet sorprendió en Nueva York con una campera de la Selección argentina

Las calles de Nueva York se llenaron de argentinidad gracias al look del actor estadounidense Timothée Chalamet. En redes sociales se volvió viral una imagen en la que se lo ve luciendo una campera de la selección argentina durante un evento en la ciudad.

Con 30 años, Chalamet es uno de los actores más cotizados de la industria cinematográfica actual. Ha trabajado con reconocidos directores como Wes Anderson, Greta Gerwig, Woody Allen y Denis Villeneuve, y ha sido nominado a premios como los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA. Este año, además, fue nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme. En la previa a la entrega de los premios, el actor también generó polémica en redes sociales tras un breve comentario en una entrevista, que lo convirtió momentáneamente en blanco de críticas por parte del mundo del ballet y la ópera por lo que en los últimos meses es el más buscado por la prensa estadounidense.

Más allá de su trabajo actoral y sus polémicas, Chalamet también se consolidó como un referente de la moda en Hollywood. En cada alfombra roja —ya sea en premiaciones o festivales de cine— es uno de los más esperados por sus elecciones. Por eso, no pasó desapercibido cuando la prensa estadounidense lo captó luciendo una campera de la selección argentina en plena calle neoyorquina.

>> Leer más: A un paso de los Oscar, Timothée Chalamet se convirtió en el "enemigo" del mundo del ballet y la ópera

Timothée Chalamet y su outfit argentino

Fue en Times Square donde las cámaras captaron al actor estadounidense Timothée Chalamet bajando de un auto junto a su pareja, la empresaria e influencer Kylie Jenner. La pareja asistía al estreno de The Fear of 13, la obra protagonizada por el ganador del Oscar Adrien Brody y Tessa Thompson.

Su outfit no pasó desapercibido: el actor lucía un pantalón gris, un buzo negro y una gorra del mismo color, pero la gran protagonista del look era una campera de la selección argentina de fútbol.

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Se trata de un modelo de la marca Adidas, perteneciente a la colección 2006, que actualmente cuesta alrededor de 219.999 pesos argentinos.

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