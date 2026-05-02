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Franco Colapinto arriesgó, perdió en la largada y quedó afuera de los puntos en el sprint de Miami

El piloto argentino peleó por el sexto lugar en la largada pero Verstappen lo tocó y le arruinó la carrera. Un 10° puesto que no le permitió sumar en el sprint

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de mayo 2026 · 13:35hs
Una imagen hist´rocia. La grilla de partida

Una imagen hist´rocia. La grilla de partida, con Franco Colapinto en el octavo puesto, al lado de Lewis Hamilton en Miami.
Franco Colapinto

Franco Colapinto, en las calles de Miami, donde volvió a correr una sprint con el Alpine tras un parate de cinco semanas.

Franco Colapinto fue ambicioso en la largada del sprint de Miami, casi supera a dos campeones como Lewis Hamilton y Max Verstappen, pero la defensa agresiva del neerlandés lo perjudicó. Lo tocó, perdió ritmo y finalizó 10°, que en una carrera normal le hubiera permitido sumar un punto. A las 17, la clasificación.

La victoria, y el 1-2, fue del equipo McLaren, con el campeón Lando Norris y Oscar Piastri, en un sprint sin ninguna emoción. Colapinto llegó a estar 6° antes de llegar a la primera curva, tras largar 8°, pero Verstappen defendió la posición con Lewis Hamilton que intentaba pasarlo por afuera y tocó al argentino en el neumático delantero izquierdo, que quedó afectado.

Ahí aprovechó para superarlo Pierre Gasly, que largó 10°, para abrochar el último punto con el 8° puesto.

Colapinto se estabilizó en el 9° lugar, pero Isack Hadjar al final se le vino y recuperó el puesto que había perdido la posición en la largada a falta de tres vueltas.

En el final penalizaron a Kimi Antonelli, que había sido cuarto, por exceder límites de pista y bajó al sexto lugar, detrás de Charles Leclerc, George Russell y Max Verstappen. Hamilton fue 7°.

https://x.com/F1/status/2050617217251762433/photo/1

>>Leer más: Qué esperar del regreso de Franco Colapinto a pista en Miami, en el reinicio de la Fórmula 1

La carrera sprint en Miami

El sprint largó con dos autos menos, el de Nico Hulkneberg, que se incendió cuando salía hacia la recta, mientras Arvid Lindblad lo hacía desde boxes porque tocaron el auto, pero finalmente tampoco largó.

Colapinto largó bien pero cuando superaba a Hamilton e intentaba lo propio con Verstappen, el tetracampeón lo tocó mal al defenderse del inglés de Ferrari y se le metió Gasly, por lo que quedó noveno.

Adelante, los McLaren se fueron adelante, con Leclerc tercero, los Mercedes de Antonelli y Russell, Hamilton y Verstappen. Enseguida, los Alpine.

Rápidamente los Alpine se fueron alejando de los top, pero también le sacaron ventaja al décimo, Bortoletto. La incógnita en esas primeras vueltas era saber si el toque con Verstappen llegó a afectarlo.

En la vuelta 4 giró casi casi un segundo más lento que Gasly, pero en las siguientes se fue recuperando para llegar a ser más rápido.

En la vuelta 8, Verstappen produjo el primer adelantamiento real en la sprint, al superar en una maniobra al límite a Hamilton. Pero como lo sacó de la pista, el neerlandés lo dejó pasar.

En el giro 10, en la recta larga, Verstappen lo intentó de nuevo y logró su cometido. Para entonces, mitad de carrera, los McLaren lucían cortados, Leclerc andando solo y los Mercedes con pérdida de ritmo, mientras los primeros citados estaban en su lucha. Más lejos, los dos Alpine.

>>Leer más: Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Empezó a perder terreno en la segunda mitad

Sobre la vuelta 11, Colapinto perdió terreno respecto a Gasly y se le acercó Hadjar. Mientras que a Antonelli le mostraron bandera blanca y negra, que le advertía que no podía repetir excederse en pista para no ser sancionado.

Hadjar logró quedar a menos de un segundo del argentino sobre la vuelta 13 y comenzó a atacarlo. En ese interín, al Williams de Alex Albon le cambiaron la trompa.

En las cuatro últimas vueltas, Leclerc le dio un poco de emoción a la carrera al atacar el segundo lugar de Piastri.

Y en la vuelta 17 de 19, Hadjar se le fue encima a Colapinto y lo superó, pero el argentino no dejó de atacarlo en la recta larga, pero sin batería le fue imposible.

Al final, Colapinto casi pierde el Alpine al intentar volver a atacar a Hadjar pero corrigió a tiempo, mientras adelante no pasó prácticamente nada.

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