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Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Rosario contará con conciertos didácticos, una nueva edición de la convocatoria Jóvenes Solistas y un programa de masterclasses

2 de mayo 2026 · 06:05hs
El Quinteto de Vientos de Rosario será uno de  los que ofrecerá conciertos didácticos

El Quinteto de Vientos de Rosario será uno de  los que ofrecerá conciertos didácticos

Los organismos estables municipales de Rosario contarán durante 2026 con una variada programación en la que se destacan el ciclo de conciertos didácticos, una nueva edición de la convocatoria Jóvenes Solistas y un programa de masterclasses. Son tres iniciativas comprometidas con la formación musical, la creación de nuevas audiencias y el acceso inclusivo a la cultura.

Durante 2025, el ciclo de conciertos didácticos reunió a más de 10.000 asistentes, posicionándose como una de las propuestas educativas y culturales más convocantes de la ciudad. Para 2026, la programación se amplía con nuevas presentaciones a cargo del Quinteto de Vientos, el Quinteto de Cuerdas, el Ensamble Municipal de Vientos y la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario.

Quintetos de Vientos y de Cuerdas, y Orquesta de Cámara

A lo largo del año, el Quinteto de Vientos y el Quinteto de Cuerdas desarrollarán conciertos didácticos descentralizados en escuelas del centro y de distintos barrios, realizando repertorios de música clásica, académica y popular.

En particular, el Quinteto de Cuerdas profundizará su trabajo territorial llevando música en vivo a hospitales, instituciones penitenciarias y bibliotecas populares, además de continuar con su destacada producción discográfica orientada al público infantil.

Por su parte, la Orquesta de Cámara impulsará proyectos especiales, entre ellos un concierto didáctico en la Biblioteca Vigil destinado a escuelas primarias del barrio, y una presentación en el Mes de las Infancias junto a la Escuela Orquesta Barrio Ludueña. Esta propuesta reunirá a más de 65 músicos en escena, promoviendo la formación musical y fortaleciendo procesos de enseñanza y aprendizaje.

De las escuelas Orquesta de Rosario

En paralelo, entre abril y mayo se desarrolla la convocatoria 'Jóvenes Solistas', dirigida a niñas, niños y jóvenes de hasta 18 años provenientes de las escuelas Orquesta de Rosario (Ludueña, Sur, Norte y Ensamble del Sudoeste), de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa y de la comunidad en general. La iniciativa culminará en noviembre con dos conciertos en el Centro Cultural Parque de España, ofreciendo a las y los participantes una experiencia artística de gran impacto formativo y emocional.

En septiembre, el Teatro La Comedia será sede de un ciclo de conciertos didácticos a cargo de la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario y el Ensamble Municipal de Vientos, dirigido a estudiantes de 4° y 5° grado. En total se realizarán nueve funciones, ocho en el teatro de Mitre y Cortada Ricardone y una en el Anfiteatro Municipal.

Durante octubre, el Quinteto de Vientos presentará un ciclo de cuatro conciertos didácticos en distintos distritos municipales, con una adaptación de la ópera Hansel y Gretel, que previamente recorrerá espacios culturales como El Obrador, Teatro La Vigil y Casa Castagneto, entre otros.

Ese mismo mes tendrá lugar el Encuentro de Cuerdas, que incluirá masterclasses públicas de violín, viola, violonchelo y contrabajo, además de mini conciertos y una presentación especial en el Foyer del Teatro El Círculo, a cargo de docentes de reconocida trayectoria.

Con esta programación, los Organismos Estables Municipales reafirman su rol como pilares de la educación musical, la profesionalización artística y el desarrollo cultural de la ciudad de Rosario.

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