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Cuándo se juega Argentina-Suiza: día y horario del partido de cuartos de final

La selección superó a los africanos por los octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cómo sigue su camino.

7 de julio 2026 · 20:22hs
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Cuándo se juega Argentina-Suiza: día y horario del partido de cuartos de final

La Selección Argentina volvió a dar una muestra de carácter en el Mundial 2026. En un partido cargado de tensión, la Albiceleste superó 3 a 2 a Egipto en Atlanta, por los octavos de final, y consiguió el pasaje a los cuartos. El equipo capitaneado por Lionel Messi sigue avanzando en la fase de eliminación directa con un objetivo claro: defender el título del mundo conseguido en Qatar.

La victoria ante Egipto dejó a Argentina entre los ocho mejores del torneo y abrió una nueva escala en su camino mundialista. Tras superar una instancia siempre incómoda, el seleccionado nacional ya conoce cuándo, dónde y contra quién podría jugar en la próxima ronda.

Argentina volverá a presentarse el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 horas, en Kansas City. El rival será Suiza, que dio la sorpresa y venció por penales a Colombia después de lo que había sido un parejo y disputado en el BC Place de Vancouver (Canadá), que terminó 0-0.

El partido de cuartos de final podrá verse en vivo en la Argentina y en todo el mundo por la pantalla de TyC Sports. En Flow estará disponible en los canales 22 —señal SD— y 101 —HD—; en DirecTV, por los canales 629 —SD— y 1629 —HD—; y en Claro TV, por el canal 105 —HD—.

Además, el encuentro podrá seguirse online a través de TyC Sports Play. Para acceder a la transmisión hay que ingresar a play.tycsports.com, registrarse de manera gratuita y vincular la cuenta del cableoperador correspondiente.

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