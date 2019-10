El gesto de Kudelka. Newell's jugó mal y el buen entrenador rojinegro no ocultó su fastidio.

Frank Kudelka es el hacedor estratégico del fútbol de Newell's y los resultados edifican hasta ahora una muy buena campaña, la que desde lo numérico se refleja en una productividad del 60 por ciento.

No hay dudas que el modelo Kudelka le reporta al club del Parque los dividendos necesarios para proyectar un buen porvenir, más allá que el fútbol tiene en su esencia la mágica atracción de lo imprevisible y nada debe darse por hecho hasta que no se concrete.

Dicho esto, en los precisos análisis futbolísticos que formula Kudelka luego de los resultados no deseados, también es recurrente su tendencia a buscar también en aspectos externos las explicaciones de los malos rendimientos. Aclara que no son excusas, pero las presenta tal vez involuntariamente como tales.

El técnico dijo tras la goleada que le propinó Gimnasia luego del homenaje a Diego Maradona: “La fiesta se podría haber hecho en otro momento. Desde el final de la entrada en calor hasta el comienzo del partido pasaron 35 minutos”.

Los futbolistas sostienen que cuando salen a la cancha lo hacen con la debida concentración y que lo único que quieren es que el partido empiece lo antes posible. Desde esta coincidencia testimonial a Kudelka le asiste la razón, aunque no se presenta como un aspecto determinante si se tiene en cuenta que el inconveniente fue para ambos equipos. Y que el abismo del partido se produjo en el complemento y no en el inicio.

Después del partido con Banfield, también en el Coloso, el DT sostuvo que la ansiedad del entorno, es decir del público, fue un factor que también incidió en el rendimiento de su equipo. "Había un aura en el estadio, de ganar a cualquier precio y en el primer minuto, y eso no es así. Vi una ansiedad generalizada", señaló.

Cabe destacar que es difícil no encontrar hinchadas que no exhiban ansiedad por ganar, la que siempre es más marcada cuando los objetivos establecen victorias muy necesarias. ¿O acaso el aura que citó el técnico no estuvo en los otros compromisos que disputó de local?

Si el problema funcional del equipo es por falta de concentración, tal como lo evidencian los casos citados, la cuestión no es algo que deba resolverse desde afuera hacia adentro sino todo lo contrario. Porque lo exógeno puede tener una relativa incidencia, pero lo que es determinante es lo que se hace o deja de hacer dentro del campo de juego.

Porque cuando Newell's no logra el eficiente rendimiento exhibido en varios partidos, es debido a que el funcionamiento colectivo y las actuaciones individuales no fueron las programadas. Así de simple. Y concreto. Más allá de fiestas previas o ansiedades periféricas.