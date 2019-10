Kudelka: "La fiesta era para otro momento"

Frank Kudelka advierte que siempre dice lo que piensa, que "seguramente me ganaré enemigos con esto". Y trascartón define con claridad: "Nos faltó intensidad de entrada, pero fue un problema nuestro, no de la fiesta. Por ahí la fiesta hay que hacerla en otro momento".

Hay que aclarar que el técnico rojinegro siempre es de meditar mucho sus respuestas, nunca declara para la tribuna. Por eso no le gustó nada tener que esperar tanto para entrar a jugar. "Perdimos treinta minutos", apuntó, pero también refirió. "No es excusa. No jugamos nunca bien".

"No subestimamos al rival, eso no. En la previa no me sentía muy cómodo, pero voy a hablar de mí. Ojalá no lo tomen como una excusa porque no me estoy excusando por eso. Estuvimos desde la entrada en calor hasta que empezó el partido 35 minutos, el rival también, pero... nada, ya está. No es lo que a mí me gusta y no por eso perdimos. Seguramente me ganaré enemigos con esto que digo, pero me gusta decir la verdad de lo que pienso. Nos faltó intensidad de entrada, pero fue un problema nuestro, no de la fiesta. Por ahí la fiesta hay que hacerla en otro momento".

Kudelka declaró pausadamente, para no dejar dudas. "No sentí el equipo como suele iniciar los partidos. No somos ese equipo. Pero es responsabilidad nuestra, no le echo la culpa a nadie. Perdimos treinta minutos". Y amplió: "No jugamos bien nunca. No hubo forma de remontarla. Es más, hice un cambio de equilibrio en mitad de cancha porque veía que nos seguían pasando. Y no es que uno no ambicione ir a descontar, pero duelen muchos los goles".

"Hay que aceptarlo. Fuimos un equipo que no pudo reaccionar después de la ráfaga del segundo y tercer gol. Y no lo pudimos levantar nunca más. Difícil sostener un análisis ante tanta adversidad. Nadie quiere este tipo de resultados", expresó. "Volvimos a estar muy imprecisos. Pusimos al rival en campo de ellos después de la media hora en el primer tiempo e inclusive después del gol de ellos, que fue una jugada aislada. Pero no tuvimos un buen juego ni siquiera en el primer tiempo, no tuvimos consistencia, nuestras situaciones fueron forzadas. Con Formica buscamos profundidad pero no nos dio tiempo. Gimnasia aprovechó bien nuestros errores", cerró.