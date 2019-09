"Cuando mi hermano trabó con la cabeza me dije «este está loco»"

Durante el segundo tiempo, Alexis Rodríguez se tiró al piso para tratar de obstruir el avance de Fabián Rinaudo. La jugada fue muy particular, arriesgada y particular, pero a su hermano Denis no le llamó la atención.

¿Qué pensaste cuando tu hermano trabó con la cabeza?

Que está loco. Pero esas cosas para mí son naturales porque lo conozco y sé como es. No lo hizo de vendehumo. Lo hizo de la locura que tiene. Cuando lo vi tirarse de cabeza (foto) me dije "este está loco". Siempre se brinda en la cancha por el equipo y eso lo valoramos todos. Tiene una entrega impresionante.