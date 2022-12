Críticas a la novia de Julián Álvarez por apurar el saludo a pequeños fans de la selección

El ex River llegaba a una casa de Calchín para Nochebuena junto Emilia Ferrero, quien interceptó a un grupo de niños y les advirtió que no demoraran al futbolista. Las redes viralizaron el video

La pasión que desata la selección argentina tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar genera momentos de mucha demanda por parte del público con respecto a los futbolistas que transitan sus pocos días de descanso en el país. Es por ello que se generan situaciones incómodas, y hasta antipáticas, como la que protagonizó este sábado la novia del delantero Julián Álvarez, quien en su propósito por resolver rápido el pedido de unos niños de fotos hacia el ex River, fue criticada con dureza en las redes sociales.

En el video de poco más de 30 segundos que se volvió viral en redes sociales se observa cómo el jugador baja de su vehículo junto a su pareja y se acerca a un pequeño grupo de hinchas que lo esperaban ansiosos. "Un celular y que saque todas las fotos", advirtió Ferrero desde un principio mientras se paraba adelante de los pequeños para organizar la situación.

A su vez, mientras los chicos le pedían al futbolista que les firmara unas camisetas, o simplemente lo aplaudían, la novia puso un freno a los pedidos e insistió: "Chicos, una fotito más y listo. Nos tenemos que ir".

Pese a no difundirse los pormenores de la situación -ya que en el video no puede observarse la cantidad de chicos ni otros detalles- y sin tener en cuenta que Álvarez ya había participado de una numerosa bienvenida que le había dado Calchín, en las redes sociales no tardaron en salir a criticar con crueldad la actitud de la pareja del futbolista.

Julian-Alvarez.jpg Con cara de pocos amigos Emilia Ferrero le pone límites al grupo de chicos ante la mirada de Julián Álvarez.

Entre otras cosas, los usuarios la calificaron de "atrevida" y "ortiva", le pidieron que "sea más humilde" e incluso algunos se animaron a sugerirle a Álvarez "cambiar de pareja".

De bajo perfil, Julián hizo posteos donde aludía a la Navidad y la paz, sin subirse a la polémica ni responder las críticas.

Emilia María Ferrero es una joven cordobesa de 22 años, oriunda de la capital de la provincia, que se desempeña como profesora de Educación Física y juega al hockey en el Club Atlético Barrio Parque, de Córdoba.

La novia del campeón del mundo cuenta con más de 371 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir varias fotos con el futbolista y también de ella misma, incluso algunas de su paso por el festival de doma y folklore de Jesús María al que asiste todos los años.