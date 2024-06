"Creo que estoy lejos de alguna vez dirigir a Newell's", declaró Jorge Pautasso

"En Argentina me cuesta trabajar. Me catalogan como el ex ayudante de Martino", dijo también el ex defensor de Newell's en una entrevista pautada antes de que el club se lanzara a la búsqueda de un DT

Si se habla de Jorge Pautasso enseguida aparece la vinculación con Newell's y, obviamente, con Gerardo Martino. En la lepra hizo su carrera, logró un título y con el Tata compartió largos años tejiendo un currículum de alto nivel. "Creo que estoy lejos de dirigir a Newell's. De trabajar dentro del club tengo la esperanza, pero de ser DT no", sostuvo el ex defensor en una charla donde contó el motivo por el cual decidió no continuar al lado del Tata, las dificultades para insertarse en el fútbol argentino "si no tenés marketing" o un empresario que lo ubique en un club y de cómo fue trabajar junto a Lionel Messi, entre otros temas.

El ex futbolista siempre le escapó a la cuestión mediática, no es muy adepto a las entrevistas porque su lema es "trabajar desde el silencio". Y en todo esto hace falta hacer una aclaración ya que la charla fue pautada antes de que Newell's se lanzara a la búsqueda de un sucesor de Mauricio Larriera. Precisamente algo que dejó en claro es que no deseaba quedar inmerso en una situación de estar ofreciéndose a ocupar el cargo como suceda en la actualidad con diversos nombres más allá de que en las últimas horas Sebastián Méndez fue el elegido para suceder al uruguayo.

Creo que sí. Hoy por hoy no sé si depende de la capacidad tuya, sino del contacto o quién maneja tus intereses o de la institución donde te puedan llevar. Si observarías mi currículum, y sin intención de agrandarme, es muy vasto, amplio por haber trabajado por muchos años en distintos lugares, de ayudante de campo, de secretario técnico, de técnico en este último tiempo. Realmente a lo que es mi currículum debería tener más chances, pero no es así y menos en Argentina.

¿Cómo entendés que hay técnicos que renuncian a un club y a los pocos días asumen en otro?

Eso te da la pauta que no es por capacidad que se consigue trabajo, sino de quien te guíe, represente o que maneje el fútbol. Donde tenga intereses. Se ve en muchos equipos en Argentina, en otros lados no. Hay gente que maneja, pero estas cosas se ven sólo acá.

Siempre ligado a Newell's, histórico campeón y en general los dirigentes a la hora de buscar entrenadores la idea primaria es que hayan salido del club. ¿Te llamaron en alguna ocasión?

La verdad que no. Después de que salí del grupo de Martino nadie se acercó. Cuando no trabajo voy los fines de de semana a ver las inferiores, algo que hacemos siempre con un grupo de amigos. Estamos empapados porque nos gusta ver las juveniles, conocer la proyección del club. Pero en la faz de primera nunca tuve una charla.

¿Tenés respuesta o considerás que hay que tener marketing?

Puede ser, en Argentina me cuesta trabajar. Me catalogan como "el ex ayudante de Martino" y eso me halaga. Si estuve 18 años al lado de él algo he aprendido. Estuve en los lugares más importantes y donde se consiguieron muchos logros, entidades de primer nivel, selecciones y jugadores top. Tengo la capacidad para estar al frente o cumplir una función dentro del fútbol.

El divorcio futbolístico con el Tata

Pautasso vivió una larga vida al lado de Martino hasta que un día el acompañamiento fiel que tuvo llegó a su fin. ¿A qué se debió? El ex defensor lo explicó: "Lo habíamos hablado con todo el grupo que era momento de que se había cumplido un ciclo, que debía hacer una renovación de su cuerpo técnico. Pactamos de que se iba a hacer después del Mundial de Rusia 2018 -al que pensamos que íbamos a ir- porque creíamos que se iba a terminar el contrato. Pero en 2016, después de la Copa América, Martino se desvinculó de la selección".

La AFA era un quilombo en ese momento.

Era un caos. El fallecimiento de (Julio, presidente) Grondona, la asunción del vice y algunas cuestiones entre dirigentes hizo que todo sea complejo. La selección seguía siendo competitiva a pesar de todo, pero había otras cosas que no cerraban y después de EEUU Martino creía que no estaban dadas la condiciones organizativas para seguir.

Entre tantos lugares importantes en los que estuvieron lo hicieron en Barcelona.

Disfruté ahí, aprendí mucho en una entidad de primer nivel, con todas las comodidades y un plantel rico en calidad. Soy observador y aprendí mucho la organización que tienen en el fútbol. Me sirvió mucho para trabajar después en México y Perú. Acá es más difícil aplicar ciertas cosas, sobre todo porque allá tienen todo organizado con seis meses de anticipación.

Las grandes diferencias que existen con el primer mundo y a pesar de todo Argentina es una de las potencias.

El europeo tiene el poder económico, todo ordenado, pero Sudamérica posee la calidad de la matearía prima. Vienen a Sudamérica a captar a los mejores jugadoras jóvenes y con poco dinero se los llevan. Nuestros futbolistas en Europa se potencian y fluye la calidad innata que tienen.

Habrás escuchado muchas veces que se decía que Messi armaba los equipos, entre otras cosas. ¿Cómo es?

En un año que estuvimos en Barcelona y dos en las selección ha cambiado un poco porque siempre tuvo la espada de Damocles de ganar algo con la selección. Estuvo muy cerca y no se le daba. La verdad que es un muchacho muy profesional, competitivo, piensa siempre en mejorar y el logro que consiguió lo ha libreado. Es un auténtico jugador de fútbol, pero con todo ganado. No le queda nada por conseguir, quizás una Libertadores, pero ya consiguió todo.

Es de los llamados líderes positivo.

Es un líder competitivo que quiere ganar siempre, hasta en las prácticas. Ganar a través del juego. Hoy está en Inter Miami y se ve que disfruta de su momento. Está tranquilo.

Messi criticado, ¿qué análisis hacés a eso?

La gente castigó demasiado a (Lionel) Messi, (Ángel) Di María y a los muchachos de 2014, pero con los títulos todo se calmó. Para mí ellos aún sienten ese dolor, aunque no lo digan. En un momento lo criticaban por el tema del himno. Yo una vez discutí con un taxista y le decía que se pasaba lo instrumental, cómo iba a cantar.

¿Bielsa o Martino?

"A Marcelo lo tuve seis meses como técnico en mi última etapa en Newel's. Martino compañero, amigo y ayudante en 18 años, qué puedo decir. Marcelo muy obsesionado en su profesión y Gerardo también, pero más humano", diferenció el ex defensor al momento de hablar de dos de los grandes ídolos que tienen los leprosos.

¿El DT mejor del mundo?

Hay muchos y depende del plantel la calidad de jugadores, el contexto, la entidad. Respeto y me saco el sombrero por Carlo Ancelotti, aunque no me gusta el juego. Pep Guardiola, pero tienen todo para llevarse a los mejoras jugadores. Hay que valorar también a los que con poco llevan a un club a conseguir logros.

¿Cómo ves el ambiente rosarino, la diferencia extrema entre Newells y Central?

Hay demasiada y no la justifico. En 90 minutos se debe terminar todo, pero no hay códigos. En mi época de jugador nos enfrentábamos con los muchachos de Central y cuando se terminaba el partido quedaba todo en la cancha. Teníamos relación, por ejemplo, con Bauza, Sperandío, Lanzidei, Di leo. Incluso tengo una anécdota que valoro mucho. Newell's fue cuestionado por un partido que perdimos -ante Boca, era uno que no daba un título sino era para entrar a la Libertadores- y se dijo que nos habíamos entregado. Una persona nos catalogó de esa manera. Junto al cuerpo técnico de Jorge Solari tuvimos una reunión con el plantel de Central y con (Ángel) Zof. Nos apoyaron y decidieron no dar notas a ese periodista hasta que se rectificara. Ellos se portaron muy bien con nosotros.

El clásico muchas veces es determinante para un entrenador.

No debería ser así de porque un rival te gane más partidos y cueste la cabeza de un DT. Del 82 a 2004 Central nunca nos pudo ganar de local. Son rachas que a veces están a favor de uno u otro. En la década del 80 hubo 4 técnicos, ahora en 11 pasaron 22. Nunca sucedió eso, no hay procesos que duren. Hoy todo es muy complejo.

¿Te ves dirigiendo a Newell's en algún momento?

(Pausa con sonrisa) Creo que estoy lejos de dirigir a Newell's, de trabajar dentro del club tengo la esperanza. De dirigir no porque desde 2016 que trabajo en distintos lugares y soy más reconocido en el exterior que en Rosario. No sé porqué no soy alguien de consulta en Newell's. Voy a Bella Vista a ver inferiores, a ver los partidos y saben de mi trayectoria, pero nunca fui consultado por algo. No es de esta comisión sino también de anteriores. Hace años que estoy en la ciudad y cerca del club, pero nunca fui consultado.