Pautasso y un intenso cruce con un periodista peruano

Jorge Pautasso, flamante entrenador de FBC Melgar (Perú), venía anunciando los preparativos para el conjunto arequipeño de cara al inicio del campeonato local, así como la de su participación en la segunda fase de la Copa Libertadores de América, cuando tuvo que vivir un momento tenso durante la conferencia de prensa.

El percance se inició luego de que un hombre de prensa local cuestione las declaraciones del ex jugador de Newell's acerca del conocimiento en torno al plantel arequipeño que se había formado para la presente temporada. "Todo lo que usted ha mencionado es un albur porque no nos conocemos. Usted tiene dos sesiones con los jugadores nada más y es muy poco para conocer el plantel", fue el argumento del hombre de prensa.

"Yo me refiero a que vengo siguiendo y observando los partidos anteriores de la temporada pasada", fue la respuesta del ex defensor y ayudante del Tata Martino. No obstante, esta respuesta recibió una dura réplica. "Profe, no podemos prometer mucho porque no conocemos el plantel. Yo sé que usted está analizando en qué puntos podemos reforzar el equipo y qué podemos hacer. Podemos decir que queremos ser campeones y esa pueda ser la promesa", detalló.

"Lo que yo le digo es que conozco a mis jugadores y sé como juegan, cuáles son sus virtudes y cuáles sus defectos", declaró Pautasso. Esta nueva aseveración no fue aceptada por el periodista, quien nuevamente respondió. "Pero usted no sabía que llegaba a Melgar", acotó. Un tenso momento que le tocó soportar Pautasso durante la charla con la prensa en Arequipa. Sin dudas que la relación con la prensa no arrancó de la mejor forma.