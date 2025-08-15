Crack del tenis: la promesa de San Lorenzo ya es medalla de plata y va por el oro en los Panamericanos

Dante Pagani venció al ecuatoriano Emilio Camacho 2/1 y se metió en la final. Este sábado chocará con el brasileño João Pedro Didoni en busca del oro en tenis

El tenista sanlorencino Dante Pagani ya se aseguró una medalla (plata) en el torneo de singles masculino de los Juegos Panamericanos junior de Asunción (Paraguay). Este viernes se impuso en la semifinal al ecuatoriano Emilio Camacho por 2/1 (1/6, 7/6 y 6/1) y se metió en la final.

El partido decisivo será este sábado, a las 15, ante el brasileño João Pedro Didoni. Pagani había accedido a las semifinales al superar al brasileño Gustavo de Oliveira por 6/4 y 6/4 , en una hora 45 minutos.

Pagani, de 18 años, con esta victoria se clasificó a la final y se aseguró un sitio en el podio. Ya tiene la presea de plata y va por la de oro.

El camino del tenista nacido en San Lorenzo comenzó con una victoria en el debut sobre el boliviano Oliver Solis por 6/2 y 6/4. Y continuó con un triunfo ante el venezolano Rodolfo de Andreis por 7/5 y 6/3.

Este viernes, Dante Pagani venció 2/1 (1/6, 7/6 y 6/1) al ecuatoriano Emilio Camacho y llegó a la final.

"Dante Pagani es uno de los máximos exponentes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y de hecho una de las grandes perspectivas del tenis nacional", publicó La Capital en 2024 sobre el tenista de la región, luego de que estuvo entrenando en Barcelona, jugó Medellín y llegó a la final en el Roland Garros Juniors Series.

Previo a jugar en Europa, el pasado mes de junio, habló de lo que representa el tenis en su vida, camino al profesionalismo. “Quiero seguir sumando experiencia, competir al máximo en cada partido y si se ganó, mejor. Pero sobre todo quiero mantener una buena actitud en la cancha y aprender de cada torneo”, confió.