Coria: "Una serie es distinta si se vive junto a su gente"

Había que buscar entonces un lugar cerca, porque la movida continuaba luego en el ATP de Córdoba y Rosario apareció en escena. “Tenemos que ver Buenos Aires como está y si hay alguna posibilidad de hacerlo en otro lado, ver si hay alguna pequeña chance de hacerlo en Rosario. Estamos a mitad de camino de Córdoba y tenemos que tener en cuenta el tema de la logística. Hay muchas cosas para ver y por eso no hay que ilusionarse en vano, pero no descartamos lugares que uno conoce, que sabe cómo se trabaja y cómo se organizan las cosas, porque todo eso se tiene en cuenta”, había confiado Guillermo en esa nota a Ovación a comienzo del mes de diciembre, cuando todavía todo era una expresión de deseo. Días después, comenzaron a hacerse los primeros contactos.

Con ansiedad y con muchas expectativas desde que se tuvo la primera charla para que Rosario sea la sede. Estaba todo el día pendiente del celular, preguntando a cada rato cómo venían las conversaciones.

Para colmo por esos días hubo cambios a nivel político, modificaciones en el gabinete de Pablo Javkin, asumió Maximiliano Pullaro en la gobernación, también hubo cambios a nivel nacional y no había presupuestos para las cosas que reglamentariamente pedía la ITF.

Fueron días que los viví con mucha ansiedad, no obstante, sabía que por la voluntad de todos los involucrados se podía materializar. Un evento de esta magnitud para la ciudad y para la provincia es espectacular y gracias a Dios se pudo concretar y estoy muy contento de que se haga en la ciudad de Rosario.

¿Qué significa para vos que la serie se juegue en Rosario?

Para mi es un estrés extra. Por cómo soy yo, que quiero que salga todo perfecto. Voy al club casi todos los días y que se pueda jugar ahí es una sensación diferente. Por más de que Jockey Club solamente cede las instalaciones y lo organiza la AAT en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, para mí va a ser muy emotivo, una serie muy especial, sobre todo por lo que significa que una serie de Copa Davis se juegue en la ciudad por primera vez en la historia. Como dijo Agustín (Calleri, presidente de la AAT) pienso que Rosario es una ciudad que siempre estuvo ligada al tenis y le dio mucho, por eso creo que venir con una serie por Copa Davis es empezar a devolver todo lo que hace Rosario y la provincia de Santa Fe por el tenis.

Que las entradas se hayan vendido tan rápidamente habla de las expectativas que tiene la gente por ver al seleccionado. Eso, ¿te llamó la atención?

No, para nada. Sabíamos que se iban a vender en horas, no en días porque jugar en el interior genera un impacto muy grande. Son 3.500 entradas, pero creo que si se podrían haber puesto tribunas para 10 mil o 15 mil personas también se iba a llenar. Somos de una zona muy fuente en el tenis. Se pusieron tribunas al máximo permitido y no me sorprende para nada la respuesta de la gente. Creo que con eso queda demostrado el cariño que hay hacia el deporte y lo que generan nuestros jugadores, algo que también es muy importante.

En esta serie en particular, la presión es grande por lo que hay en juego, es una eliminatoria para pasar un Mundial. Como entrenador, ¿cómo trabajás ese tipo de cuestiones?

Va a ser igual que la serie anterior, la que jugamos ante Lituania, donde había mucha presión, pero para no descender, para mantener la categoría. Cuando uno juega de local y es favorito, porque esa es la realidad, uno es el que impone las condiciones y pone todo a gusto para que se sientan cómodos nuestros jugadores. Obviamente en los entrenamientos es más fácil llevarlos y que se olviden un poco de lo que es la Copa Davis. Pero cuando llega ese día, lo que va a ser el sábado 3 en este caso, cuando amaneces y llegas al club, y empezás a ver la gente, los movimientos y ni hablar cuando empieza a sonar el himno antes del partido, ahí quieras o no, es muy difícil controlar la ansiedad y los nervios. En ese momento es importante decirles las palabras justas y necesarias. Tampoco es bueno hablarles demasiado, porque tal vez lo ponés más ansioso al jugador. Pero ya nos conocemos. Este va a ser el tercer año que estamos trabajando juntos, ya venimos de varias series con los chicos y uno ya sabe más cómo entrarles, cuáles son las palabras justas para sacar lo mejor de ellos.

¿Cuál es el mensaje que tratás de darles?

En la serie anterior les dije: “miren a las tribunas porque hay un montón de chicos que sueñan con estar ahí, donde están parados ustedes. No cualquiera llega. Son muy pocos los que pueden vivir esa sensación. Obviamente en esa sensación hay muchos nervios, tensión y ansiedad, pero se ganaron el lugar para estar ahí. Hicieron un recorrido muy largo y difícil para poder tener ese premio de representar al país. Vean ese lado. Jueguen con la gente y cárguense de esa energía que transmite la gente en la cancha, que es impresionante”. Tratamos de darles ese mensaje. Yo ya lo viví y sé lo que se siente.

Eso es para antes del partido, pero ¿después?

En el cambio de lado también hay que estar pendiente de cada detalle y llegado el caso tratar de tranquilizar a quién lo necesite. Somos favoritos, hay diferencia en el ranking y eso al jugador a lo mejor le puede llegar a pesar un poco, pero los chicos tienen experiencia y van a estar preparados para afrontar lo que les va a tocar vivir.

Precisamente por eso, los partidos son a tres sets. Eso, ¿ayuda o complica?

Al ser series de partidos cortos, a tres sets, se hace más difícil. Cuando es a cinco sets y hay tanta diferencia en el ranking, siempre saca ventaja el que mejor ranking tienen por experiencia, por físico o por estar acostumbrado a ese ritmo de partido. Pero cuando es a tres sets, si entrás tenso o nervioso se te puede ir el primer set muy rápido y ahí entran las dudas. Por eso hay que trabajar en eso, para que desde el primer punto se saquen los nervios lo más rápido posible y entren en partido para que no se te vayan games rápidos y te compliquen después al final del partido.

Hablando de jugadores, que Bublik haya perdido en singles en el Abierto de Australia y que haya decidido dejar de jugar el dobles para entrenar en polvo de ladrillo, ¿a vos que te sugiere?

Sabemos que es un jugador muy peligroso, pero también que ellos no vienen contentos. Se tienen que venir a Sudamérica, a Argentina y es un viaje larguísimo. Haciendo comparaciones, a nosotros nos pasó algo similar cuando nos tocó ir a Finlandia. Ellos ahora se van a encontrar con 30, 35 grados de calor el fin de semana y a nosotros nos tocó jugar con 20 grados bajo cero y por más que haya sido en un lugar cubierto, el frío era impresionante. Son situaciones a las que uno no está acostumbrado y afecta. Bublik ya dijo públicamente que no le gusta jugar en polvo de ladrillo, por eso la idea es jugar en una cancha pesada, lenta, donde el calor y la humedad también pueden jugar a favor nuestro. Tenemos que jugar también con esas cosas y más con jugadores como Bublik que es un personaje que puede salir para cualquier lado. Volviendo a la pregunta, te voy a ser sincero: yo estoy más ocupado en que mis jugadores estén todos bien. Son los primeros torneos del año y uno tiene otras sensaciones, no es lo mismo si te agarra en septiembre o a mitad de año cuando ya tenés varios torneos jugados. Acá es como que estás volviendo a agarrar ritmo, por eso tenemos que estar más pendiente de lo nuestro que de los rivales. Obviamente que los miramos, los analizamos, pero el primer foco en los primeros días está puesto ciento por ciento en lo nuestro. Veremos con qué jugadores nos vamos a encontrar del otro lado y una vez que ya estemos preparando todo vamos a tener un mejor panorama de cómo viene la mano.

Además del clima y de los estados de ánimo, también la cancha va a ser fundamental.

La cancha se hizo nueva. Para las condiciones que se necesitan para una serie tan importante había que trabajarla casi de cero. Lo de la lentitud lo vamos a ir viendo con el correr de los días de acuerdo a cómo se vayan sintiendo nuestros jugadores. No obstante, lo importante es que esté en condiciones, que la pelotita pique bien y que todos se sientan a gusto. Hubo mucha gente poniendo el lomo para que quede perfecta y quedó impecable.

¿Qué esperás de esta serie con Kazajistán?

Espero ganar. Me imagino ganándola, pero la vivo con muchos nervios. Me cuesta estar tranquilo, pero tengo que demostrarle seguridad y confianza a mis jugadores, por eso la marcha va por dentro. Tenemos un equipo muy joven, con muchas ganas y mucha energía. Somos un equipo duro, tanto en los tres singlistas que tenemos como en los doblistas, que son muy competitivos. Los rivales saben que van a tener que trabajar muy duro para poder vencernos.

¿Cambia mucho jugar de local?

Es diferente cuando uno vive una serie junto a su gente. Eso es lo que tratamos de transmitirle todo el tiempo a nuestros jugadores, que traten de disfrutar eso, porque el día que te retirás, esas sensaciones no las volvés a sentir nunca más.