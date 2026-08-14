Jorge Almirón: "La llave está abierta y vamos a jugar de la misma manera allá"

Jorge Almirón valoró mucho la intensidad que puso Central ante el que consideró un gran rival y aventuró que en San Pablo lo plantearán igual

Jorge Almirón quedó muy conforme con lo que hizo su equipo ante Corinthians en “una verdadera final, todos los partidos de Copa son así” . El técnico canalla sostuvo que Central presionó alto, que obligó a su rival a cometer muchos errores, sobre todo en el segundo tiempo, y que fue inteligente para encontrar las maneras por donde entrarle a una defensa cerrada, de jerarquía y con mucha altura.

"Faltó definir, faltó puntería. La intención fue de presionar alto siempre. No nos llegaron casi nunca, no nos patearon al arco. Y ante un rival con gran jerarquía eso vale mucho. Tuvimos un gran desgaste físico y la verdad que estoy muy contento con lo que hicieron los jugadores”, describió el entrenador canalla.

Respecto a la extraña situación del primer tiempo en la única vez que el árbitro Andrés Matonte fue al VAR, Almirón dijo que le “pareció ver una mano de lejos , pero no cobró penal. Fue raro... Y no mandó al jugador de ellos afuera cuando debía estar un minuto así”, dijo en alusión al propio final del partido. Pero tampoco quiso cargar las tintas con el juez.

“Nuestra intención fue siempre jugar. La llave está abierta y hay que jugar de la misma manera allá”, dijo con absoluta convicción, pese a que seguramente se espera que Corinthians juegue más en campo canalla de lo que lo hizo en Arroyito.

Según Almirón, “ellos no van a cambiar la manera, van a salir jugando siempre de abajo”. Y sostuvo: “Lo llevamos nosotros a cometer fallas, por la intensidad que le pusimos. Recuperamos pelotas allá arriba y no pudieron salir, sobre todo en el segundo tiempo. Yo me imagino un partido similar en San Pablo”.

Claro que antes del encuentro revancha ante Corinthians se viene Barracas Central, el domingo. Y aunque la idea de Almirón es que “siempre es mejor que jueguen todo”, también destacó: “Entiendo que el partido fue muy fuerte, veremos cómo se recuperan. Hay poco tiempo para eso, es un riesgo arriesgar. Seguramente va a haber cambios”.

Al entrenador canalla también le preguntaron si, ahora que lo puso en cancha, Marco Ruben podrá tener la chance de ser el 9 titular en la revancha, pero Almirón pareció bajar esa expectativa. “Ruben venía de no entrenar. Físicamente no está al ciento por ciento, pero el partido lo pedía porque ellos no salían y teníamos un hombre de más. Y tuvo una que pudo ser gol”.

Se refirió además a la forma de atacar de Central, que fue con pases cruzados, algo que defendió pese a que en la consulta que le hicieron lo marcaron como un defecto. “Los dos centrales son muy altos, pero nuestro juego fue bueno con pases cruzados de Di María y Campaz. Tuvimos muchas situaciones así, era difícil entrar por dentro y había que generar por afuera. Faltó un poquito más de precisión, solo eso”.