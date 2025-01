Copa Davis: el debutante Mariano Navone lo hizo y Argentina venció a Noruega

El gran triunfo de Zeballos y Molteni

Zeballos (el mejor doblista argentino de la historia) y Molteni se lucieron durante todo el partido y brindaron un verdadero concierto. En los primeros turnos de saque de los escandinavos, los argentinos lograron el quiebre y eso les allanó el camino para cerrar el parcial sin inconvenientes por 6-2.

En un disputado encuentro, Mariano Navone superó al noruego Budkov Kjaer por 4-6, 6-3 y 6-4, para darle el 3-2 a la Argentina y el acceso a la siguiente instancia de la #CopaDavis.

¡VAMOS ARGENTINA!



El segundo set no fue igual, fue más parejo. Los escandinavos lograron retener sus servicios con sus saques y todos los games, excepto el séptimo, lo definieron ambos dúos sin chances de rotura para los rivales. Pero todo cambió en el undécimo juego, cuando Argentina obtuvo y el tan deseado quiebre que facilitó el camino para que Molteni sellara el triunfo por 7/5.

Un rato después de que Argentina sacara esa luz de ventaja, llegó el turno entre los número uno de cada equipo, que ponía frente a frente a Tomás Etcheverry con el ídolo local, Casper Ruud. En ese encuentro se dio la lógica y se impuso el nórdico por 6/3 y 6/3 en menos de una hora y media de juego. Al platense se le hizo cuesta arriba el partido ante el número cinco del ránking ATP, que quebró al argentino en los dos sets y cantó victoria.

Ruud no solamente le hizo pesar su jerarquía (fue tres veces finalista de Grand Slam -dos en Roland Garros y una en el US Open-), sino también sus antecedentes que lo mostraba ganador en los tres enfrentamientos que registraban entre ambos. Es que salvo en contados instantes, el noruego dominó el juego y pese a que Etcheverry mostró una voluntad inquebrantable, no logró frenar el ímpetu de un jugador envalentonado que, pese a haber jugado el punto de dobles unos instantes antes, dominó a voluntad el juego.

En este contexto, todo se resumió a la definición entre Mariano Navone y Budkov, la promesa noruega de 18 años que el jueves hizo trabajar más de la cuenta a Etcheverry.

Lo mismo ocurrió el viernes. A Budkov no le importó el ranking y permanente complicó a La Nave, al punto que logró quebrarlo y se llevó el primer set por 6/4. Obligado, Navone salió a quemar las naves y se impuso 6/3 en el segundo parcial para definir todo en el último set. Poco a poco el encuentro se fue transformando en un espectáculo no apto para cardíacos.

Cuando se suponía que era el mejor momento de Navone lo quiebran en el arranque del tercer set. Como si fuera una máxima, a los argentinos nos tocó sufrir de entrada. Sin embargo el argentino se fue recuperando, quebró al noruego y alcanzó la igualdad 3-3. Ahí comenzó otro partido, donde los nervios y el físico jugaron sus cartas.

Navone y Budkov mantuvieron sus saques en los juegos subsiguientes y entraron en la recta final regalando distintas emociones. Fue entonces cuando La Nave sacó a relucir toda su experiencia para quebrar al noruego y llevarse el set por un 6/4 que le permite a Argentina seguir soñando con la Ensaladera de Plata.

Con esta victoria Argentina clasificó a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025, instancia en la que espera Países Bajos -subcampeón vigente de la competencia- y que se desarrollará en septiembre.

La Ensaladera de Plata tendrá dueño en noviembre, cuando en Bologna se midan las mejores ocho selecciones del mundo.