Continúan deliberando en la previa a las elecciones

Lo que debía ser un día clave en la vida política de Rosario Central terminó siendo una jornada de deliberaciones. Todo pasó a cuarto intermedio. Y, a juzgar por los datos que fueron ofreciendo ayer los actores principales, la realidad indica que habrá que seguir esperando unos días para conocer cómo quedarán armadas las listas final del oficialismo y oposición de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el 30 de septiembre.

Por el lado del Foro hay que destacar que el actual secretario, Rodolfo Di Pollina le contó ayer a Ovación que tuvieron una reunión "muy buena internamente". El ahora candidato a presidente por el oficialismo destacó también que siguen avanzando sobre otros temas. A la vez contó que "para el jueves o viernes habrá definición". Su argumento tiene lógica porque el sábado a las 13 vence el plazo para entregar la lista final con los nombres y puestos a cubrir en los comicios.

Sobre la particular situación que atraviesa el actual protesorero Juan Cruz Rodríguez, el aspirante a presidir a Central le manifestó a Ovación que "hablé con él en muy buenos términos, no lo tenía decidido aún". Además confesó que el último contacto que tuvo fue el viernes pasado.

Lo que desconocía Di Pollina, o bien pateó afuera la pelota, es que Rodríguez estuvo durante toda la jornada de ayer participando activamente de la charla que organizó la oposición, ya que figura en el borrador de Alternativa Canalla como el candidato a cumplir con el rol de secretario de la gestión.

En tanto, ayer venció el plazo que se había puesto Ricardo Carloni para ver si seguía en el Foro o no tras la decisión del Crece de lanzar como candidato a presidente a Di Pollina. El actual vicepresidente segundo le dijo a este medio que continúa meditando qué hará de su futuro.

"Seguimos conversando", afirmó el dirigente. "Hubo reuniones y todavía no veo el equilibrio que se pretende para una gestión, por eso no hay una definición", acotó. "Tratamos de buscarle un punto pero aún no se encontró, esa es la verdad", puntualizó Carloni, quien seguirá charlando con los pares del Foro para encontrar su lugar en la lista final.

Por el lado de la oposición, lo único concreto es que Hernán Marty es el postulante a la presidencia canalla. Más allá de eso, los referentes de Renovación Canalla, Raza Canalla, Origen Canalla y un selecto grupo de empresarios mantuvieron un nuevo cónclave para seguir volcando propuestas y proyectos. Eso sí, el líder de Canayas Unidos, Mario Moretti, faltó al encuentro que habían pactado la noche del domingo.

El empresario avícola no brindó argumentos sobre su ausencia. Incluso generó incertidumbre en el resto de sus pares debido a que desean terminar cuanto antes con el borrador para pasarlo en limpio y ofrecerle al socio las alternativas que tiene prácticamente delineadas.

No obstante, hoy buscarán consensuar los puntos que todavía faltan definirse para empezar a potenciar a la agrupación que buscará destronar al oficialismo. Aunque no sería descabellado que Mario Moretti amague con querer hacer una lista propia, ya que esa siempre fue idea original pese a que sabe perfectamente que no llegará muy lejos si se corta solo y no se alinea con la oposición.