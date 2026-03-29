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Confirmado: los once de Frank Kudelka para el debut en la Copa Argentina

Newell's confirmó las dos modificaciones en el equipo titular, ambas en el mediocampo. Este domingo, a las 20.15, la Lepra enfrentará a Acassuso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

29 de marzo 2026 · 19:45hs
Frank Kudelka trabajó en la semana para el estreno de Newells en la Copa Argentina.

Frank Kudelka trabajó en la semana para el estreno de Newell's en la Copa Argentina.

Newell’s debutará en la Copa Argentina este domingo en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela. A las 20.15 comenzará la participación en su segunda competencia en el año. Enfrentará por los 32avos de final a Acassuso, recientemente ascendido a la Primera Nacional.

A una semana y un día de su último partido en el Apertura (Gimnasia de Mendoza), y a 7 días de la próxima presentación en dicho torneo (Central Córdoba de Santiago del Estero), Frank Kudelka pudo enfocarse de lleno en la preparación del equipo para este partido.

Pero existió un atenuante que lo decidió por dejar afuera a dos futbolistas que fueron titulares la fecha pasada en el encuentro contra los mendocinos, que finalizó 1 a 0 a favor de la Lepra: Jerónimo Gómez Mattar y Facundo Guch.

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No practicaron con el plantel de Newell's

Ambos entrenaron durante la semana con el seleccionado argentino sub-20 en el predio de Ezeiza, hasta el viernes, y entonces Kudelka optó porque sean suplentes en Rafaela. Media hora antes del inicio del partido de la Lepra, el club del Parque hizo oficial las dos variantes.

>> Leer más: Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Esta determinación fue más allá de lo dispuesto para ambos jugadores en relación al amistoso de la selección contra el representativo de los Estados Unidos del viernes. La idea fue no exigirlos demasiado, para que pudieran llegar sin problemas a la Copa Argentina . Gómez Mattar jugó media hora y Guch ni un minuto.

Los designados por Kudelka

Los futbolistas elegidos por Kudelka para reemplazarlos son David Sotelo y Valentino Acuña, que comenzó la temporada de titular y luego fue perdiendo protagonismo.

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David Sotelo tendrá la chance de ser titular por Jerónimo Gómez Mattar.

David Sotelo tendrá la chance de ser titular por Jerónimo Gómez Mattar.

Los titulares de Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y David Sotelo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

La temporada pasada, Newell’s avanzó hasta los cuartos de final de la Copa Argentina, bajo la conducción técnica de Cristian Fabbiani. Quedó eliminado por Belgrano. Lo derrotó 3 a 1 en Villa Mercedes (San Luis).

Esta nueva edición lo encuentra con la atención puesta en la permanencia en la primera división. El objetivo prioritario no necesariamente implica que desatienda la Copa Argentina. Kudelka así lo entiende para el debut. La muestra son los futbolistas elegidos para empezar.

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