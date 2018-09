Con sequía de goles

Si hay algo que padece el canalla es la falta de goles. Es que lleva tres partidos sin poder marcar (contando el cotejo ante Talleres por Copa Argentina) y ese no es un dato menor. De hecho, en los seis encuentros que lleva disputados en la presente Superliga sólo anotó cuatro goles. Caruzzo, Zampedri (2) y Camacho fueron los que hundieron las redes de los rivales a los que venció: Banfield 1-0, Talleres 1-0 y San Martín 2-0. Dentro de este análisis lo que so- bresale rápidamente es que el nueve Marco Ruben aún no logró marcar en este ciclo que comanda Edgardo Bauza. Y encima anoche ni siquiera le quedó una acción y junto a Zampedri jugaron para el aplazo.