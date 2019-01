Ayer se confirmó la llegada del cuarto refuerzo leproso: Ribair Rodríguez (31 años). El volante uruguayo arribó a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra, procedente de Danubio de Uruguay. Ya conoce la exigencia del fútbol argentino por su paso por Tigre, Belgrano y Boca. El DT Héctor Bidoglio pretendía reforzar la zona de contención del equipo y dio el visto bueno a la contratación del aguerrido mediocampista charrúa, que arribará a Rosario entre hoy a la noche y mañana, para estar presente en el palco en el duelo ante los xeneizes, por la 16ª fecha de la Superliga. Un dato positivo es que los refuerzos que ya firmaron están habilitados para jugar ante Boca: Maxi Rodríguez y Angelo Gabrielli.

En tanto, Newell's no se rinde en reflotar la gestión por el volante colombiano Juan Daniel Roa, claro que esto implicaría que por cupo de extranjeros uno de los integrantes del plantel debería emigrar. ¿Será el portugués Luis Leal (ver aparte)? Y tampoco en el rubro incorporaciones hay que tachar el nombre del mediocampista de 26 años Adrián Arregui (San Martín de Tucumán) si lo de Roa no prospera. Además se hará un último intento por contratar al delantero Cristian Insaurralde (América de México).

En cuanto a Ribair Rodríguez, una vez en Rosario, el futbolista se someterá a la revisión médica y firmará el contrato con la entidad rojinegra. La idea es que la semana que viene se sume a los entrenamientos con sus nuevos compañeros para apuntarle de lleno a lo que será el compromiso ante Unión, previsto para el domingo 3 de febrero en la capital provincial, cotejo que será la antesala del gran clásico rosarino que se jugará en el Coloso el 10 de febrero.

La llegada de Ribair será a préstamo por un año. En su pasado se destaca su buen paso por Belgrano, club con el que logró en 2011 el ascenso a primera división tras superar a River en la promoción. En Argentina también defendió la camiseta de Tigre y Boca. Es un futbolista muy aguerrido, de marca férrea, un clásico volante tapón que se ubica delante de la línea de cuatro. Justo lo que necesitaba Bidoglio para su nuevo Newell's. Además de los equipos mencionados, Ribair jugó en Danubio (Uruguay), Robur Siena (Italia), Santos Laguna (México), Nacional (Uruguay) y Leones Negros (México). Lo que evidencia que se trata de un jugador con gran recorrido y que aportará experiencia y carácter a los rojinegros.

Pero la danza de nombres no termina. Newell's no baja los brazos en su intención de contratar al delantero argentino Cristian Insaurralde (27 años), futbolista que milita en América de México, pero cuyo pase pertenece a O'Higgins de Chile. El club del Parque ofreció comprar el 33 por ciento del pase y establecer un contrato de 3 años con el jugador. Ocurre que Insaurralde jugará hoy para el América y mañana se resolverá si finalmente viene o no al Parque. Si la respuesta es negativa Newell's buscará otra opción.

En cuanto al colombiano Roa (27 años), jugará mañana para Independiente Santa Fe de Bogotá y también la idea es reflotar su llegada a préstamo. "En principio el club cafetero solicitó 100 mil dólares por el préstamo, pero ahora pide 200 mil dólares, lo que cambió el escenario para nuestra economía. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo porque el jugador quiere venir", confiaron desde la entidad leprosa.

El tema es que Roa es extranjero y Newell's ya tiene a cinco jugadores de esa condición: Teodoro Paredes y Alfio Oviedo (Paraguay), Angelo Gabrielli y Ribair Rodríguez (Uruguay) y Luis Leal (Portugal). Y si bien el cupo máximo son seis por club, sólo cinco pueden firmar la planilla en cada fecha. Por ello si llega Roa se generaría que un jugador extranjero "sobraría" cada fin de semana. Por ello la chance de emigrar de Leal.

La dirigencia sigue haciendo gestiones. Y para nada Newell's está retirado del mercado de pases, a pesar de la rigurosidad del juez Fabián Bellizia, a cargo del salvataje financiero rojinegro, que no quiere correrse ni una coma del presupuesto asignado al fútbol.

Pedirá llevar visitantes a Unión

La dirigencia de Newell's solicitará poder llevar visitantes para la próxima fecha, cuando el domingo 3 de febrero visite a Unión, en Santa Fe, en lo que será la antesala del clásico. Todo dependerá de la voluntad de gobierno santafesino.