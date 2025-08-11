Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Orlando City se impuso por 4 a 1 ante el conjunto conducido por Javier Mascherano, que registró así un nuevo traspié en la liga estadounidense

Lionel Messi siguió el partido desde la platea junto a la atenta mirada de su esposa.

Sin la presencia de Lionel Messi , ausente por lesión, pero con Rodrigo De Paul los 90 minutos, Inter Miami sufrió una contundente derrota por 4-1 en el clásico de la Major League Soccer (MLS) ante Orlando City. El encuentro, disputado este domingo por la noche en el Exploria Stadium, vio al equipo local imponerse de manera clara ante Las Garzas.

Orlando City tomó la delantera con un gol del delantero Luis Muriel, quien ya había marcado en el último duelo entre ambos equipos, que terminó con un 3-0 a favor de Orlando. A pesar del dominio inicial del local, los de Mascherano lograron igualar el marcador gracias a un golazo de Yannick Bright, a los 5 minutos de juego.

Sin embargo, la alegría de conjunto dirigido por Javier Mascherano duró poco. Nuevamente, Luis Muriel se hizo presente en la red, volviendo a poner a Orlando en ventaja; y posteriormente, Martín Ojeda y Mario Pasalic sellaron la goleada, consolidando el triunfo de Orlando City.

Embed - ORLANDO CITY HUMILLA 4-1 al INTER MIAMI sin MESSI con DOBLETE de LUIS MURIEL | MLS | Resumen

Con este resultado, el conjunto de Florida se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando asciende al cuarto puesto, también con 42 unidades, prometiendo una reñida competencia en la tabla.

Los partidos que se perderá Lionel Messi

Tras perderse el partido del pasado miércoles frente a Pumas de México por la Leagues Cup y el de este domingo ante Orlando City por la MLS, la lista de ausencias podría ampliarse.

Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Leo tampoco estaría disponible para enfrentar a LA Galaxy (sábado 16) ni a DC United (sábado 23). Y en caso de que Inter Miami clasifique en la Leagues Cup, también se perdería los cuartos de final (18 o 19 de agosto) y una eventual semifinal (26 o 27).

De no haber contratiempos, el capitán de la selección argentina podría reaparecer el viernes 30 ante Chicago Fire, aunque ese partido podría ser reprogramado si Inter Miami llega a la final de la Leagues Cup, prevista para el domingo 31.