Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Orlando City se impuso por 4 a 1 ante el conjunto conducido por Javier Mascherano, que registró así un nuevo traspié en la liga estadounidense

11 de agosto 2025 · 08:19hs
Lionel Messi siguió el partido desde la platea junto a la atenta mirada de su esposa.

Lionel Messi siguió el partido desde la platea junto a la atenta mirada de su esposa.

Sin la presencia de Lionel Messi, ausente por lesión, pero con Rodrigo De Paul los 90 minutos, Inter Miami sufrió una contundente derrota por 4-1 en el clásico de la Major League Soccer (MLS) ante Orlando City. El encuentro, disputado este domingo por la noche en el Exploria Stadium, vio al equipo local imponerse de manera clara ante Las Garzas.

Orlando City tomó la delantera con un gol del delantero Luis Muriel, quien ya había marcado en el último duelo entre ambos equipos, que terminó con un 3-0 a favor de Orlando. A pesar del dominio inicial del local, los de Mascherano lograron igualar el marcador gracias a un golazo de Yannick Bright, a los 5 minutos de juego.

Sin embargo, la alegría de conjunto dirigido por Javier Mascherano duró poco. Nuevamente, Luis Muriel se hizo presente en la red, volviendo a poner a Orlando en ventaja; y posteriormente, Martín Ojeda y Mario Pasalic sellaron la goleada, consolidando el triunfo de Orlando City.

Embed - ORLANDO CITY HUMILLA 4-1 al INTER MIAMI sin MESSI con DOBLETE de LUIS MURIEL | MLS | Resumen

>>Leer más: Leo Messi y Keylor Navas, los motivos del duelo que no fue entre los dos ex-Newell's

Con este resultado, el conjunto de Florida se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando asciende al cuarto puesto, también con 42 unidades, prometiendo una reñida competencia en la tabla.

Los partidos que se perderá Lionel Messi

Tras perderse el partido del pasado miércoles frente a Pumas de México por la Leagues Cup y el de este domingo ante Orlando City por la MLS, la lista de ausencias podría ampliarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1954731614745080146&partner=&hide_thread=false

Si se cumplen los tiempos estimados de recuperación, Leo tampoco estaría disponible para enfrentar a LA Galaxy (sábado 16) ni a DC United (sábado 23). Y en caso de que Inter Miami clasifique en la Leagues Cup, también se perdería los cuartos de final (18 o 19 de agosto) y una eventual semifinal (26 o 27).

De no haber contratiempos, el capitán de la selección argentina podría reaparecer el viernes 30 ante Chicago Fire, aunque ese partido podría ser reprogramado si Inter Miami llega a la final de la Leagues Cup, prevista para el domingo 31.

El Ogro Fabbiani manifestó que está "pagando" algo que no merece, y que asumió con el club "en una situación difícil".

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos, algo que no pasaba hacía 97 años, desde 1928.  Y Broun es uno de los responsables de este mérito.

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo"

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Andrés Merlos le muestra la tarjeta roja a Luca Regiardo, futbolista de Newells.

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El contexto recesivo genera un fenómeno de "renuncias negociadas" entre empleadores y empleados, para zafar de la multa de las inspecciones laborales que detectan trabajo en negro

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo"

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

