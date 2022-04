Cómo le fue a Rosario Central con Emiliano Vecchio y sin él en los últimos tiempos

Emiliano Vecchio no será tenido en cuenta para el partido que esta tarde Rosario Central tiene que jugar ante Independiente. Algo que sucederá por cuarta vez consecutiva ya que Somoza, por distintas cuestiones, no lo utilizó ante Colón (fue al banco), Aldosivi y Lanús. Los canallas deben aprender a ganar sin el 10 auriazul. Porque los números marcan que cuando él no estuvo en cancha la cosecha de puntos fue muy escasa.