La Capital | Ovación | Newell's

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

El campeonato de la primera división atraviesa uno de los comienzos más parejos de los últimos años, con sorpresas en ambos extemos de cada zona

11 de agosto 2025 · 11:05hs
Newells y Central se mantienen en puestos de clasificación a los octavos del torneo Clausura.

Newell's y Central se mantienen en puestos de clasificación a los octavos del torneo Clausura.

La cuarta fecha del torneo Clausura dejó las tablas de posiciones con todos los condimentos, en uno de los comienzos de campeonato más parejos de los últimos años. Newell's y Central permanecen en la zona de clasificación, pero ambos obtuvieron apenas un triunfo y se llenaron de empates.

A su vez, apenas cuatro de los 30 equipos de la primera división permanecen invictos, entre ellos el Canalla, pero solamente dos lograron tres triunfos y ninguno pudo imponerse en las cuatro fechas.

Boca e Independiente son dos de los cinco cuadros que no ganaron en ninguna de sus presentaciones y permanecen en el fondo de cada grupo, con el Rojo relegado al último puesto de la Zona B. El Xeneize permanece penúltimo en la Zona A, solamente por delante de Aldosivi, y estiró la peor racha de su historia a 12 partidos sin ganar.

Por el momento, Barracas Central da el batacazo en grupo de Newell's y es líder junto a Estudiantes, mientras que Deportivo Riestra podría dar un golpe y ser puntero de la zona de Central si vence esta tarde a Defensa y Justicia, en el duelo interzonal de la fecha. Si el Malevo no logra un triunfo, River y San Lorenzo se mantendrán en lo más alto.

>> Leer más: Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Cabe destacar que Central permanece en lo más alto de la tabla anual, que determinará la clasificación a las copas internacionales del próximo año. Por eso, el equipo de Ariel Holan se encuentra en puestos de Copa Libertadores, con un importante margen de puntos para soñar con el boleto directo a la edición 2026.

image - 2025-08-09T211107.043
Central se ubica en el 1º puesto de la tabla anual, dentro de la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Central se ubica en el 1º puesto de la tabla anual, dentro de la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

>> Leer más: Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que está haciendo el equipo"

En tanto, con respecto a los dos descensos, uno corresponderá al último puesto de la tabla anual y otro al último lugar de los promedios, el cual recolecta los puntos de las tres temporadas más recientes de la primera división. San Martín de San Juan permanece en la zona roja en ambas tablas, por lo que el Estatuto de la AFA establece que el penúltimo de la tabla general del año sea el otro descendido. Hasta la fecha, Aldosivi y Talleres deberían disputar un desempate para definir el segundo descenso.

La tabla de posiciones del torneo Clausura

Al finalizar las 16 fechas de la etapa regular, los ocho mejores equipos de cada zona disputarán los octavos de final del torneo Clausura. Esos cruces se disputarán en los estadios de los mejores clasificados, por lo que las posiciones de cada grupo pueden resultar fundamentales para cada instancia de los playoffs.

Embed

La tabla de promedios, con tres candidatos al descenso

Los promedios de la primera división definen uno de los dos equipos que pierden la categoría al finalizar la temporada. En este 2025, San Martín de San Juan permanece en el fondo de la tabla y define el primer relegado a la Primera Nacional, pero lucha con Aldosivi y Sarmiento por salir de la zona roja.

Tanto el Verdinegro como el Tiburón dividen por solo una temporada, debido a que fueron los dos equipos que ascendieron en 2024. Cada triunfo de los sanjuaninos o los marplatenses pone en peligro al Verde de Junín, que se mantiene con amplio margen como el peor de los que divide por más de un año futbolístico.

Embed

Noticias relacionadas
Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Andrés Merlos le muestra la tarjeta roja a Luca Regiardo, futbolista de Newells.

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

Gómez Mattar, a pura sonrisa, luego de su presentación en sociedad, en la 1ª fecha de este Clausura, ante Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Los hinchas de Newells están ilusionados con avanzar en Copa Argentina.

Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

El gobierno provincial estableció mínimos garantizados, actualizaciones para el personal hospitalario y una extensión del incentivo por asistencia perfecta a asistentes escolares

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Ovación
¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?
Ovación

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

Newells v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Policiales
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

La Ciudad
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán
Ovación

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió