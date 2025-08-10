Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre falleció en la madrugada de este domingo tras ser arrollado por un tren de carga en la localidad de Funes.
Intentan establecer si se trata de la misma persona que había desaparecido de su casa el sábado
La Fiscalía de Homicidios Culposos, a cargo de la fiscal Mariela Oliva, estaba a cargo de las investigaciones e intentaba dilucidar si se trataba de un hombre que era buscado tras haber desaparecido este sábado.
El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en las vías a la altura de la garita 18 de Funes. El hallazgo se produjo pasado el mediodía por un tren que circulaba por esa misma vía, por lo que se estima que el siniestro se habría producido en torno a las 4 de la mañana, cuando pasó una formación hacia Rosario.
La investigación también intenta establecer si el hombre sufrió un accidente o decidió quitarse la vida.