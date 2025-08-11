La Capital | Ovación | Boca

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

El equipo conducido por Miguel Russo igualó frente a Racing en La Bombonera y profundizó su mal momento futbolístico e institucional por el que atraviesa

11 de agosto 2025 · 12:55hs
El plantel de Boca transita su peor momento de los últimos años.

El plantel de Boca transita su peor momento de los últimos años.

Boca, aquel club que supo ser tricampeón mundial de clubes, seis veces ganador de la Copa Libertadores de América, atraviesa su hora más difícil, ya que el equipo lleva doce partidos sin victorias y quedó anteúltimo en su zona en la tabla de posiciones del torneo Clausura de primera. En este marco, se multiplican los cuestionamientos de los hinchas y dirigentes de la oposición.

"Boca está atravesando un problema institucional, además de deportivo, con una conducción individualista, la de Román, su hermano, y su representante, con una obsecuencia total hacia el ídolo, y creo que el presidente no está capacitado para conducir una institución tan grande como Boca", dijo a Noticias Argentinas el exdirigente Martín Mendiguren, quien trabajó con la actual conducción hasta 2023.

Mendiguren fue el presidente del departamento de deportes amateur de Boca durante la presidencia de Jorge Amor Ameal, y logró impulsar durante su gestión el crecimiento de diversas disciplinas hasta que renunció por discrepancias con la actual conducción de Juan Román Riquelme.

"En Boca tenemos que desterrar la enorme grieta que se ha creado, no solo en el club, sino entre los hinchas", expresó, tras lo cual sostuvo que "el problema es que en el club no hay dirigentes , porque todo lo maneja Riquelme y su hermano, por lo tanto si no hay dirigentes que tomen decisiones y le digan las cosas al presidente, es muy difícil todo", expresó.

>>Leer más: Las fuertes tensiones en Boca apuntan contra Miguel Russo, que no dirigió ni 10 partidos

Respecto de la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, y la pobre cosecha de puntos que logró hasta ahora, Mendiguren afirmó: “Miguel fue uno de los técnicos más importantes que tuvo Boca, nos dio la Copa Libertadores 2007, pero ahora lo trajeron cuando sabemos que tiene su salud deteriorada. Lo trajeron a modo de escudo, saben que el hincha y socio de Boca no se va a manifestar en su contra pese a los malos resultados. El club es un espanto”.

Un equipo con dudas de cómo se formó

Por su parte, el candidato a presidente de Boca en las próximas elecciones, en 2027, Jorge Reale, en declaraciones al programa radial "Boca de selección", puso en duda la forma en que se armó el equipo para jugar contra Racing en La Bombonera: "Lo de Boca sigue siendo más de lo mismo. Un equipo que sí jugó un poquito mejor, se vió un poco más de actitud pero era un equipo que no era el que debía estar en cancha, no se puede entender porque estaba Cavani, seguimos sin entender quién hace el equipo".

Agregó que “quedó claro la actitud de Russo de no querer hablar después. A mí que no me digan que era un problema de voz. Claramente no quería hablar. Boca está a la deriva”.

"No sé si a Russo le armarán el equipo, pero sí que le pidieron que aunque sea ponga a Cavani", enfatizó y remarcó que "los jugadores no están conformes con el entrenador, ellos saben que el equipo lo arman Riquelme. Román se ocupa de fútbol y Cristian Riquelme maneja el resto".

>>Leer más: ¿De qué se ríe?: el gesto de Juan Román Riquelme que enfurece a los hinchas de Boca tras el empate con Racing

“Yo estoy trabajando en el futuro de Boca, me van a acompañar Nicolás Burdisso, Coqui Raffo y Sebastián Battaglia. Burdisso cumplirá el rol de gestor deportivo y Coqui Raffo será el coordinador de inferiores”, aseveró respecto de su futura postulación a la presidencia Xeneize.

Edinson Cavani se expresó en redes

Por otra parte, al margen de la discusión dirigencial, Edinson Cavani, en su cuenta de la red social Instagram y con una foto suya, publicó: "Nunca mucho cuesta poco. A seguir y seguir", en un claro mensaje a quienes lo cuestionan por haber perdido su capacidad goleadora.

El plantel Xeneize tiene previsto regresar a las prácticas este lunes con vistas al partido del domingo próximo, a las 20.30, frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, mientras el presidente Juan Román Riquelme se abocará a la elección de un mánager que acompañará a Marcelo Delgado en la conducción de la secretaría técnica tras el despedido de Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Noticias relacionadas
El duro posteo de un jugador de Boca mientras Miguel Russo hablaba en conferencia.

El duro posteo de un jugador de Boca mientras Miguel Russo hablaba en conferencia

Juan Román Riquelme es, según Carlos Mac Allister, el peor presidente de Boca que él conoció. 

Un histórico de Boca destrozó a Juan Román Riquelme: "El peor presidente de los que conozco"

El hincha buscado por un crimen quedó detenido cuando iba a ver a Barracas contra Aldosivi.

Un hincha fue a ver a su equipo y lo detuvieron: estaba prófugo hace dos años por un delito grave

Mateo Silvetti se retiró del partido ante Huracán con un golpe.

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Lo último

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

María Florencia González era ajena al conflicto vinculado al narcomenudeo que, se sospecha, asoma detrás del ataque ocurrido el sábado a la noche
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme
Ovación

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Policiales
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Policiales

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió