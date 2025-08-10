La Capital | La Ciudad | datos

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Es la What Works Cities de Bloomberg Philanthropies (WWC), un estándar de excelencia para administraciones locales

10 de agosto 2025 · 06:25hs
Monumento a la Bandera.

Monumento a la Bandera.

La Municipalidad avanza en el proceso de certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies (WWC), un estándar de excelencia para gobiernos locales que hacen uso intensivo de datos para una gestión basada en evidencia.

“La certificación WWC se otorga a ciudades que utilizan los datos para fundamentar sus decisiones en sus políticas públicas, asignar recursos de manera más eficiente, implementar mejora continua en todos sus procesos, evaluar la eficacia de sus programas y lograr un impacto real en los barrios”, explica Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete municipal. “Tener la certificación What Works Cities proporciona a las ciudades un estándar de calidad que muestra cómo la gestión basada en datos puede conducir a resultados tangibles para los vecinos”. Para lograr certificarse se sigue un proceso riguroso de validación de 43 criterios como por ejemplo: “utilizar resultados de evaluaciones rigurosas para tomar decisiones” o “liderazgo efectivo para comprometer a los equipos en el uso de datos”.

Rosario recibió la visita de miembros del comité evaluador de What Works Cities “Ciudades que funcionan”. La delegación recorrió diferentes barrios e instituciones con el objetivo de validar los criterios certificados y ver el impacto del trabajo en datos. La comitiva estuvo integrada por el senior manager de certificación WWC para América Latina, Dan Poniachik, y el consultor en innovación urbana, Severino Neto, acompañados por Biazzi y recibidos en cada lugar por los equipos de las distintas áreas.

La visita se desarrolló los días miércoles y jueves de la semana pasada, comenzando con un encuentro en la Terminal Fluvial donde el equipo de WWC explicó el proceso de certificación y en qué instancia se encuentra la ciudad. Luego Biazzi presentó el trabajo con datos de la ciudad y un resumen de la recorrida de dos días a la cual daban inicio. Posteriormente hubo una reunión con el intendente Pablo Javkin. Para esta entrevista se sumó online Rochelle Haynes, managing director de What Works Cities.

Durante el tiempo con el intendente, se lo consultó sobre la gestión basada en evidencia y el por qué de la importancia del uso de datos y de la certificación. “Estamos trabajando hace años con las distintas propuestas de Bloomberg Philanthropies que tienen que ver, entre otras cosas, con el uso de datos para tomar decisiones. El trabajo para la certificación de What Work Cities nos hizo entender en qué lugar estamos en el propósito de ser un gobierno que diseña, planifica e implementa sus políticas públicas apoyándose en evidencia. Es beneficiosa para mostrar lo que estamos haciendo y para mejorar y tener un objetivo claro de hacia dónde queremos ir” dijo el intendente.

Noticias relacionadas
El predio de Liberación de Caballos de Rosario. 

Increíble cruzada solidaria de dos ONGs que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Muchos autos que no portan patentes ni atrás ni adelante tienen un papel blanco con las letras y números impresos en rojo en el parabrisas.

En Santa Fe circulan no menos de 200 mil vehículos sin patente

El festival se dará en el marco del Día de las Infancias.

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Eduardo Tudino tiene 55 años y vive en Funes. 

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Ver comentarios

Las más leídas

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Lo último

¿Frentes partidos o partidos sin frentes?

¿Frentes partidos o partidos sin frentes?

Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario

Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario

Increíble cruzada solidaria de dos ONGs que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Increíble cruzada solidaria de dos ONGs que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Al final de la boda, en enero de 2022, se produjo el triple homicidio de un hombre, su esposa y su hija de un año que asistieron a la boda

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Por Carlos Durhand
Ovación

Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

El podio de Central: Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

El podio de Central: Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Ovación
La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el paso a paso hasta el clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el "paso a paso" hasta el clásico

La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el paso a paso hasta el clásico

La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el "paso a paso" hasta el clásico

El podio de Central: Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

El podio de Central: Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Policiales
Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

La Ciudad
Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario
La Ciudad

Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario

Increíble cruzada solidaria de dos ONGs que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Increíble cruzada solidaria de dos ONGs que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

En Santa Fe circulan no menos de 200 mil vehículos sin patente

En Santa Fe circulan no menos de 200 mil vehículos sin patente

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar
Información General

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana
Información General

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018