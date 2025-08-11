La Capital | Ovación | Newell's

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

El equipo de Cristian Fabbiani se presentará este miércoles en el estadio Ernesto Martearena por los octavos de final con el sueño de lograr el pase a la siguiente fase

11 de agosto 2025 · 10:15hs
Estadio Martearena. Newells tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Estadio Martearena. Newell's tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Newell's tiene la mirada puesta en lo que será la presentación por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán por los octavos de final. Cristian Fabbiani quiere mantener el protagonismo en este certamen y elevar el rendimiento teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina está el clásico con Central, el partido del semestre que se jugará el sábado 23. Hoy el foco está en el Decano y esta tarde se presentará oficialmente el duelo en la sede de la Liga Salteña de Fútbol.

La Lepra y los tucumanos -dirigirá Ariel Penel- se enfrentarán el miércoles, a las 19.30, en el estadio Padre Ernesto Martearena y con televisación de TyC Sports, y en la conferencia de prensa de este lunes se entregarán todos los detalles con respecto a la seguridad, confirmación de venta de entradas anticipadas y lugares para las hinchadas que le pondrán color al partido.

El estadio mundialista salteño tiene capacidad para 20.500 personas y se espera una importante concurrencia teniendo en cuenta la convocatoria de ambas entidades. Ante esto, se supo que los hinchas decanos irán a la tribuna sur y ocuparán parte de las preferenciales y plateas. Los Leprosos, en tanto, irán a la popular norte y también ocuparán preferencial y platea.

En cuanto a la venta de entradas, hoy, de 13 a 20, y mañana, de 9 a 15, habrá expendio en las boleterías (puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa, mientras que también habrá expendio (en caso de quedar algún remanente), de 13 a 17, en la boletería sur del estadio Padre Martearena.

Los precios establecidos son: menores, $25.000; populares, $35.000; plateas, $50.000. Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito).

Operativo de seguridad

Desde hace un largo tiempo la Copa Argentina se juega con hinchas de ambos clubes como si fuera algo diferente al torneo de la AFA, que en el último tiempo busca de poco introducir el regreso de visitantes. De hecho, Central lo hizo en algunos partidos y el fin de semana acompañó al equipo en su excursión a la cancha de Atlético Tucumán.

Precisamente después del empate en cero el sábado, algunos hinchas Canallas denunciaron que fueron agredidos a la salida de la cancha y se produjeron diversos momentos de tensión. En tanto, testigos tucumanos confiaron que la policía no acompañó la salida de los colectivos Auriazules y hubo algunos hinchas que en represalia cometieron destrozos, sobre todo de vehículos.

Si bien el encuentro se jugará en Salta, las autoridades de seguridad pondrían especial atención con el fin de que todo se desarrolle con normalidad.

