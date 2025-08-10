Crack Bang Boom: los fanáticos del cómic se preparan para una nueva edición del clásico rosarino

Durante cuatro días, la ciudad será sede de la clásica Crack Bang Boom con múltiples actividades, muestras e invitados. En esta nota, los detalles

Del jueves 14 al domingo 17 de agosto se desarrollará la XIV edición de Crack Bang Boom en Rosario . La convención tendrá lugar en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón 11 y Puerto Joven, con horarios de 14 a 20 h los días jueves y viernes, y de 13 a 20.30 h el sábado y domingo.

A lo largo de las cuatro jornadas , el público podrá disfrutar de una variada propuesta que incluye invitados internacionales, nacionales y locales; charlas, talleres y presentaciones de libros; muestras, feria de editoriales y comiquerías; firmas de ejemplares, dibujos en vivo y revisión de carpetas y el tradicional Concurso de Cosplay. Las propuestas están dirigidas a toda la familia.

Este año, Crack Bang Boom se enmarca en la celebración de los 300 años de la ciudad de Rosario, y contará con una muestra y un concurso de historietas especialmente dedicados a este aniversario.

La agenda día por día se puede consultar en: https://www.rosario.gob.ar/inicio/xiv-crack-bang-boom

Invitados destacados

Entre los nombres confirmados se encuentran: Rafael Albuquerque, Martín Cóccolo, David Lloyd (con apoyo del programa Cultura Circular del British Council), Thomas Dassance, Atsushi Kaneko, R. G. Llarena, Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade, Pablo Ayala, Julio Azamor, Ricardo Ferrari, Horacio Langlois, Power Paola, Alberto Saichann, Luis Scafati, Camila Torre Notari y Guillermo Villarreal.

>> Leer más: Crack Bang Boom: una multitud disfrutó de la competencia de cosplay en Rosario

Muestras imperdibles

Entre las exposiciones destacadas se podrán visitar:

-Épico en la CBB: Obras originales de los principales dibujantes que colaboraron con Robin Wood, desde sus comienzos con Lucho Olivera hasta sus últimas series.

-La cueva del Batimóvil: Un recorrido visual por los modelos más icónicos del vehículo de Batman, en diálogo con la historia del personaje y los avances automotrices.

-Arte de Paula Andrade: Proyecto concebido para el mercado francés, gestado años atrás en una edición de CBB.

-300 Años de Rosario: Una galería de pin-ups creados por invitados de ediciones pasadas y actuales.

-Muestra de Rafael Albuquerque

-Concurso de Historietas CBB14: Obras ganadoras y menciones destacadas del certamen.

-Muestra Invitados CBB14: Arte original de Ayala, Azamor, Langlois, Power Paola, Saichann, Scafati, Torre Notari y Villarreal

Talleres, revisión de portfolios y espacio manga

Durante el evento habrá talleres para todas las edades, con diferentes enfoques sobre el proceso creativo de la historieta y la ilustración. Además, los editores Thomas Dassance, R. G. Llarena y Frédéric Toutlemonde estarán revisando carpetas de artistas en busca de nuevos proyectos. Por su parte, David Lloyd ofrecerá una instancia especial de revisión para estudiantes y autores amateur.

Este año, el manga tendrá un protagonismo destacado, con la visita del autor Atsushi Kaneko, quien brindará dos charlas sobre la producción de cómic en Japón. También habrá un importante stand comercial de la editorial Kdansha.

Entradas y beneficios

Entrada por día: $12.000

Compra anticipada digital: $10.000

Abono por los cuatro días: $38.000

Precio especial para jubilados: $6.000

Acceso gratuito: personas con discapacidad (con acompañante), menores de 10 años y personas en cosplay.

Entradas: https://cbb.ventaticket.com.ar/categorias/0003

Premios Trillo y gran desfile de cosplay

El sábado 16 se realizará la entrega de los Premios Trillo, instaurados en 2015 en homenaje al guionista Carlos Trillo, para reconocer la producción nacional de historietas en diversas categorías.

El domingo 17, la convención cerrará con el ya clásico Concurso de Cosplay, que tendrá lugar en la explanada del CEC, frente al río.

Crack Bang Boom

Crack Bang Boom es la Convención Internacional de Historietas de Rosario, realizada desde 2010 con creciente relevancia local e internacional. El evento fue organizado por el equipo de CBB junto a la Municipalidad de Rosario, con el apoyo de entidades públicas y privadas.

Impulsado desde su origen por el multipremiado artista Eduardo Risso, Crack Bang Boom se consolidó como un espacio de referencia para la cultura gráfica, el pensamiento visual y el arte secuencial. Año tras año, la convención reúne a artistas, editoriales, lectores y creadores en torno a un universo compartido.