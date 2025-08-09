Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se llama Eduardo Tudino, tiene 55 años y pelo canoso corto. Estaba vestido con buzo azul y pantalón oscuro. Lo vieron por última vez este sábado al mediodía

Un hombre que reside en Funes falta de su hogar desde este sábado al mediodía , cuando salió a caminar como acostumbraba y no regresó. Vive con su hermana y cuñado y atraviesa una situación emocional delicada por un conflicto familiar reciente.

Se llama Eduardo Francisco Tudino, tiene 55 años, mide 1,75 metro, pelo en su mayoría canoso; tiene cutis claro, ojos marrones y presenta una berruga en lado izquierdo.

Según le detalló su hermana Laura a La Capital , la última vez que lo vieron estaba vestido con un buzo azul, pantalón oscuro y zapatillas negras.

Contó que lo cruzaron con su marido cuando el hombre volvía de caminar, una costumbre que tenía desde que vive con ellos hace 4 meses, en una zona lindera entre Funes y Roldán.

"La última vez que lo vimos fue este sábado, a las 13. Estabamos por ir a hacer mandados en auto, lo vimos a una cuadra y media; se acercó al auto y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no quería venir con nosotros. Y cuando regresamos a la hora y media estaba la llave en el mismo lugar que la habíamos dejado", comentó.

Su hermana aseguró que no lo encontró al volver a su casa tras hacer esas compras. Había dejado su celular, DNI, tarjetas, dinero en efectivo y hasta su auto particular.

Hasta el momento, lo único que saben sus allegados es que se fue a pie pero con rumbo desconocido. Trabaja en una pinturería y hace escasos meses vivía en Victoria, Entre Ríos, hasta que se separó.

Según comentaron desde su círculo íntimo, esa situación le provocó una profunda angustia, ya que tampoco puede ver a su hijo de 14 años desde hace tiempo. Es por eso que requirió asistencia psicológica y psiquiátrica para poder sobrellevar esa situación.

"Con nosotros tiene una buena relación, pero lo mortifica su situación personal porque desde que se separó no logra ver a su hijo. Lo extraña mucho y eso lo tiene muy triste", comentó su hermana.

La denuncia por búsqueda de paradero quedó radicada en la comisaría de Funes. Ante cualquier noverdad, comunicarse al 3415942952 o 3412120637.