La sensación de Di María tras el empate de Central en Tucumán y el "paso a paso" hasta el clásico

Angelito valoró el punto de visitante porque "da confianza para seguir trabajando". Y agregó: "En el fútbol argentino nadie te regala nada".

Ni bien terminó el partido, Ángel Di María expresó sus sensaciones tras el 0 a 0 entre Central y Atlético en Tucumán. “Nos está costando convertir. El fútbol argentino es muy trabado y nos llevamos un buen punto de visitante para seguir sumando. Esto nos da confianza para seguir trabajando. Hay que seguir conociéndonos. Veía por la televisión al fútbol argentino y ahora lo vivo en la cancha. Nos cuesta a todos los equipos, nadie regala nada y lo importante es sumar”, razonó Fideo tras el empate en el José Fierro, donde el buen juego brilló en general por su ausencia.

Angelito confió que salió por un “calambre menor, pero estoy bien”, dijo tras el friccionado cotejo ante el Decano.

“Queríamos sumar de a tres puntos y ahora tenemos dos partidos de local. Vamos paso a paso y antes del clásico tenemos un partido muy difícil con Riestra de local y después vendrá Newell’s”, aclaró con tranquilidad el campeón del mundo en Qatar 2022.

La palabra de Carlos Quintana

Por su parte, el zaguero Carlos Quintana manifestó que “fue un partido muy duro, en una cancha difícil, ante un rival que te lleva a la fricción. Era lo que esperábamos, ellos con mucha gente atrás y saliendo de contra. Lo peleamos. Creamos algunas situaciones. Pero no estuvimos finos y ahí estuvo la clave”.

Quintana además valoró que en Central “defienden todos y por eso no nos hacen goles, pero nos está faltando convertir y pronto se nos va a dar”.

“Di María es el jugador distinto que tenemos, pero no es toda la responsabilidad de él. Tenemos muy buenos jugadores para desequilibrar. Vamos a ir encontrando la vuelta”, concluyó el defensor.

Leer más: Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Holan: "El empate es justo"

Mientras que el DT Ariel Holan, analizó que “nos costó tener la solidez que veníamos teniendo. En el segundo tiempo mejoramos mucho y tuvimos situaciones para abrir el marcador. El empate es justo. Hay cosas positivas y otras a mejorar”.

El técnico explicó que al final “Mallo estaba un poco cargado y fatigado y lo sacamos para prevenir un problema muscular”.