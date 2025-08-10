"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers de viajes

En su canal de YouTube, que tiene un millón de seguidores, Fabri y Rochi señalaron que Funes es "el tesoro mejor guardado de los rosarinos"

Los creadores de contenido Fabri (de Uruguay) y Rochi (de Argentina), conocidos por viajar por el mundo mostrando distintas culturas, hicieron una parada en Funes y la presentaron en su canal como “la ciudad de los millonarios de Argentina”.

En su video, l a pareja señala que en Funes “predominan los barrios privados” y que allí decidieron construir sus mansiones figuras como Lionel Messi, Ángel Di María y Javier Mascherano. “Es el tesoro mejor guardado de los rosarinos”, afirman, destacando que está ubicada a solo 20 minutos de Rosario y a cinco del aeropuerto.

Para los influencers, Funes es la ciudad de Argentina con más barrios privados per cápita: más de 40 en apenas 56 kilómetros cuadrados, lo que le valió el apodo de “ Ciudad Jardín” o “Nordelta del Interior” . Fabri y Rochi, consideraron que el boom se potenció después de la pandemia, cuando la población creció un 50% porque la gente buscaba naturaleza, seguridad y casas más grandes.

En su recorrido, también mostraron el mercado Don Bosco , que describieron como “muy parecido a los mercados de Madrid o a la Boquería de Barcelona” y lo señalaron como el lugar donde hacen sus compras los vecinos de las urbanizaciones privadas. “Es una ciudad muy tranquila, muy segura, y con todas las comodidades para vivir”, concluyen.

El recorrido incluyó calles llenas de casas impactantes. “Son mansiones que ocupan media manzana, con pileta y verde por todos lados, y no están en barrios privados”, destacaron, atribuyendo esta apertura a que “la ciudad está completamente monitoreada, con cámaras 24 horas”.

También visitaron Don Mateo, un barrio abierto nuevo que antes era todo campo. “El 99% de las construcciones acá son casas, casi no hay edificios”, remarcaron.

Uno de los puntos que más los sorprendió fue una farmacia con servicio “drive-thru”: “Nunca vimos algo así, ni en Argentina ni en otra parte del mundo”, dijeron mientras recibían un remedio sin bajarse del auto. También mostraron una rotonda con fuente y un camino a barrios privados flanqueado por palmeras que compararon con Beverly Hills y Miami.

Entre mercados gourmet, barrios privados interminables, casas que parecen salidas de una revista y precios que marcan la diferencia, Fabri y Rochi pintaron a Funes como un pequeño paraíso exclusivo. Eso sí, advierten: “Si venís, traé la billetera preparada… y la cámara de fotos”.

Fabri (uruguayo) y Rochi (argentina) forman una pareja de influencers de viajes que, a través del canal Vivir Viajando, comparten sus exploraciones por el mundo de una forma auténtica y entretenida. Su experiencia combina turismo, gastronomía, cultura y anécdotas personales que les ha permitido conectar con una gran audiencia hispanohablante. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de un millón de suscriptores.

El video de los influencers sobre Funes