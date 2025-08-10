"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers de viajes

Los creadores de contenido Fabri (de Uruguay) y Rochi (de Argentina), conocidos por viajar por el mundo mostrando distintas culturas, hicieron una parada en Funes y la presentaron en su canal como “la ciudad de los millonarios de Argentina”.
En su canal de YouTube, que tiene un millón de seguidores, Fabri y Rochi señalaron que Funes es "el tesoro mejor guardado de los rosarinos"
En su video, la pareja señala que en Funes “predominan los barrios privados” y que allí decidieron construir sus mansiones figuras como Lionel Messi, Ángel Di María y Javier Mascherano. “Es el tesoro mejor guardado de los rosarinos”, afirman, destacando que está ubicada a solo 20 minutos de Rosario y a cinco del aeropuerto.
Para los influencers, Funes es la ciudad de Argentina con más barrios privados per cápita: más de 40 en apenas 56 kilómetros cuadrados, lo que le valió el apodo de “Ciudad Jardín” o “Nordelta del Interior”. Fabri y Rochi, consideraron que el boom se potenció después de la pandemia, cuando la población creció un 50% porque la gente buscaba naturaleza, seguridad y casas más grandes.
En su recorrido, también mostraron el mercado Don Bosco, que describieron como “muy parecido a los mercados de Madrid o a la Boquería de Barcelona” y lo señalaron como el lugar donde hacen sus compras los vecinos de las urbanizaciones privadas. “Es una ciudad muy tranquila, muy segura, y con todas las comodidades para vivir”, concluyen.
El recorrido incluyó calles llenas de casas impactantes. “Son mansiones que ocupan media manzana, con pileta y verde por todos lados, y no están en barrios privados”, destacaron, atribuyendo esta apertura a que “la ciudad está completamente monitoreada, con cámaras 24 horas”.
También visitaron Don Mateo, un barrio abierto nuevo que antes era todo campo. “El 99% de las construcciones acá son casas, casi no hay edificios”, remarcaron.
Uno de los puntos que más los sorprendió fue una farmacia con servicio “drive-thru”: “Nunca vimos algo así, ni en Argentina ni en otra parte del mundo”, dijeron mientras recibían un remedio sin bajarse del auto. También mostraron una rotonda con fuente y un camino a barrios privados flanqueado por palmeras que compararon con Beverly Hills y Miami.
Entre mercados gourmet, barrios privados interminables, casas que parecen salidas de una revista y precios que marcan la diferencia, Fabri y Rochi pintaron a Funes como un pequeño paraíso exclusivo. Eso sí, advierten: “Si venís, traé la billetera preparada… y la cámara de fotos”.
Fabri (uruguayo) y Rochi (argentina) forman una pareja de influencers de viajes que, a través del canal Vivir Viajando, comparten sus exploraciones por el mundo de una forma auténtica y entretenida. Su experiencia combina turismo, gastronomía, cultura y anécdotas personales que les ha permitido conectar con una gran audiencia hispanohablante. Actualmente, su canal de YouTube tiene más de un millón de suscriptores.
