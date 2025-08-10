La Capital | Policiales | Empalme Graneros

Empalme Graneros: no descartan que la mujer asesinada haya sido atacada por error

María Florencia González fue baleada el sábado a la noche junto con su hijo adolescente, herido de un tiro en la pierna, cerca de un búnker baleado la noche anterior

10 de agosto 2025 · 20:31hs
La mujer y su hijo fueron baleados en el cruce de Cavour y Ottone

La mujer y su hijo fueron baleados en el cruce de Cavour y Ottone, en Empalme Graneros.

Una mujer de 37 años fue asesinada y su hijo de 16 resultó herido tras un ataque a balazos el sábado a la noche en Empalme Graneros. El hecho ocurrió en inmediaciones de un punto de venta de drogas baleado la noche anterior y no se descarta que las víctimas hayan sido atacadas por error.

La víctima fue identificada como María Florencia González y el adolescente sigue internado, en principio fuera de peligro, según fuentes policiales. La investigación de lo ocurrido está a cargo del fiscal Patricio Saldutti, del equipo de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sin palabras

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, pasadas las 22.30 del sábado González salió de su casa de Cavour al 2200 junto con su hijo de 16 años y otro adolescente amigo del chico, de la misma edad. Los tres salieron a pie con la intención de caminar hasta la avenida Juan José Paso y encontrar un lugar donde comprar una gaseosa. Pero cuando llegaron a la esquina con Ottone aparecieron dos o tres hombres y, sin mediar palabras, uno de ellos les disparó.

>>Leer más: Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Según los primeros testimonios recogidos en la escena del hecho es probable que los agresores se hayan estado movilizando en bicicletas, en las que se dieron a la fuga. En el lugar retumbaron al menos cinco disparos de arma de fuego por los cuales los vecinos comenzaron a llamar al 911 para dar cuenta de la situación.

Cuando llegaron a la escena efectivos del comisaría 20ª de Empalme Graneros y del Comando Radioeléctrico encontraron a la mujer sin vida y a su hijo herido, quien fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un balazo en en su cadera derecha.

El fiscal Saldutti ordenó las primeras medidas de rigor para empezar la investigación, entre ellas el levantamiento de rastros, la toma de testimonios a vecinos y eventuales testigos así como a familiares de las víctimas. También el relevamiento de las cámaras de vigilancia que existen en esa zona.

Así se pudo saber que en la escena del crimen se hallaron cinco vainas servidas calibre 40. También se constató que González recibió un balazo que le ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y salió por la axila derecha.

Cerca de un búnker

De las primeras entrevistas realizadas en el vecindario los investigadores no obtuvieron descripciones ni mucho menos identificaciones de los agresores. En ese marco ya en la escena del crimen surgieron algunas teorías posibles, aunque nada se perfiló como definitivo y por el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Por un lado, no faltó quien vinculara el ataque con un búnker de venta de drogas que había sido baleado la noche anterior. En ese marco algunas personas llegaron a señalar que la mujer y los chicos agredidos no tenían vinculación con ese punto de venta y habrían sido atacados por error.

Esa versión surgida en la escena del crimen no fue descartada. Incluso se tomaron medidas para corroborar si María Florencia era la destinataria real del ataque que terminó con su vida.

Con el asesinato de la mujer de 37 años se cuentan al menos 79 homicidios dolosos en lo que va del año en Rosario y el resto de las localidades del departamento homónimo. A esta altura del año pasado los crímenes registrados eran 66.

Dolor en las redes

La Vecinal Empalme publicó en redes sociales una foto de María Florencia con la leyenda: "El dolor nos atraviesa de manera desgarradora".

"Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza", indicaron, y señalaron que el velatorio se realizará este martes, de 9 a 13, en Santiago 973.

Entre los comentarios a la publicación de Facebook, una mujer identificada como Nadia escribió: "No hay consuelo. Vivimos con miedo pero no hacemos nada". Larisa reclamó "que no sea una muerte más. Hay que pedir justicia y seguridad", y Danisa comentó que María Florencia era "una madraza, buena persona, que no se metía con nadie, trabajaba y cuidaba a sus hijos".

