Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Será el próximo domingo en la ex-Rural. Habrá shows en vivo, espacios de juego, talleres creativos y el cierre musical

10 de agosto 2025 · 05:50hs
El festival se dará en el marco del Día de las Infancias.

El festival se dará en el marco del Día de las Infancias.

En el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias, el próximo domingo en Rosario se vivirá una verdadera fiesta con una nueva edición del Festival Redi. La propuesta, organizada por la Municipalidad junto a empresas de la ciudad, llega al Predio Ferial Parque Independencia con una jornada repleta de juegos, espectáculos y sorpresas pensadas para que los niños junto a sus familias compartan un día inolvidable. Será una gran celebración abierta a toda la comunidad, con entrada gratuita y capacidad limitada.

  Redi nació como un evento barrial, con espíritu solidario y pensado para la diversión de los más pequeños, que con el paso del tiempo se convirtió en el festival para las infancias más grande del país. Este año, la cita será el domingo 17 de agosto, de 10 a 18, en el predio de la ex-Rural, que se prepara para recibir a miles de chicos y público en general con múltiples actividades y propuestas para todas las edades. Habrá juegos, deportes, zona de food trucks, una gran programación de shows en vivo y un espectáculo de cierre a cargo de Pim Pau.

  El ingreso será por Oroño y a lo largo del predio se desplegarán distintas áreas temáticas: habrá un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología con experiencias interactivas, otro con propuestas didácticas que invitarán a aprender jugando, y una tradicional kermés con juegos y desafíos para todas las edades. Además, se sumará un sector especialmente destinado a la celebración por los 300 años de Rosario, con actividades que ponen en valor la historia y la identidad de la ciudad.

Escenario principal  

En simultáneo, los niños y sus familias podrán disfrutar de una variada programación en el escenario principal, que incluirá espectáculos entre los que se encuentra el Show de Cabezudos, una propuesta infantil vibrante, con juegos, canciones alegres, coloridos personajes, coreografías dinámicas y la participación activa del público. Además, estarán presentes con su música la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich y el Ensamble de Música Popular y Urbana del Distrito Sudoeste.   

Con su energía y su inconfundible estilo latino-tropical, la cantante rosarina Sofía Gazzaniga desplegará todo su talento y contagiará al público al ritmo de su música. Por su parte, también se sumará a ReDi el vocalista Valentino Castelló, integrante del grupo Kaniche.

  El cierre estará a cargo de Pim Pau, el proclamado grupo argentino-brasilero de arte, música y educación vinculados a la crianza, que presentará un espectáculo repleto de interacción, creatividad, humor y ritmo, para sumergirse en una propuesta donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo instrumento. La presentación de este show es posible gracias al apoyo de las empresas rosarinas Crucijuegos y Paseo de los Patos.

  Durante la jornada, además de la gran variedad de propuestas y actividades recreativas, se realizaran sorteos de bicicletas y se entregaran premios para las y los más pequeños. Será una oportunidad ideal para disfrutar, jugar y compartir en familia, con muchas sorpresas pensadas para celebrar en el mes de las infancias de una manera inolvidable. La alegría, la emoción y la participación estarán presentes en cada rincón de predio.

  El Día de la Recreación y Diversión Infantil (Redi) es una actividad que nació como un evento barrial, con espíritu solidario y diversión para las infancias. En la actualidad es un festival que reúne a miles de familias para disfrutar de un día lleno de juegos, espectáculos, actividades, premios y regalos.

  El megaevento puede llevarse adelante gracias a la iniciativa de la Municipalidad y el trabajo en conjunto con empresas y marcas locales que apoyan y buscan el bienestar de las infancias a través del juego y el encuentro.

