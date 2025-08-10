La Capital | La Ciudad | conductores

Suspendieron a cinco conductores reincidentes que cometieron más de diez infracciones

El sistema de alerta temprana para conductores peligrosos permite detectar estos casos, suspenderles la licencia y que deban rendir nuevamente los exámenes correspondientes

10 de agosto 2025 · 11:12hs
Los conductores suspendidos acumularon más de 10 infracciones en mayo y junio

Los conductores suspendidos acumularon más de 10 infracciones en mayo y junio

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, suspendió a cinco conductores que en el lapso de dos meses (mayo y junio, en estos casos) acumularon más de 10 infracciones de tránsito con reincidencia en conductas graves tales como exceso de velocidad y alcoholemia positiva. La acción se logró materializar a partir de la activación del Sistema de Alerta Temprana de Infracciones de Tránsito, una metodología administrativa que permite detectar personas que circulan con una importante cantidad de infracciones, suspenderles la licencia y que deban rendir nuevamente los exámenes correspondientes.

“Nuestro objetivo es tener la capacidad de prevenir siniestros viales, detectando a los conductores con alta reincidencia en conductas graves que ponen en riesgo a muchas personas”, expresó el secretario de la APSV, Carlos Torres, para luego enfatizar que “estos conductores no pueden pasar inadvertidos y seguir conduciendo, el Estado debe accionar para garantizar la seguridad de todos”.

>> Leer más: El sistema de alerta temprana para conductores peligrosos se activa en un mes

El procedimiento contempla la suspensión de la licencia a los conductores particulares que en un lapso de 2 meses tengan, al menos, 10 infracciones de tránsito graves como exceso de velocidad (más de 20 km/h de exceso); semáforo en rojo; alcoholemia positiva; y correr picadas, y a los conductores profesionales que en el lapso de un año hayan tenido al menos 2 alcoholemias positivas.

En números

En los dos meses evaluados, mayo y junio de 2025, la APSV detectó a cuatro conductores particulares que acumularon más de 10 infracciones tal como lo establece la Resolución 39/25. Entre ellos está el caso de un conductor de Rosario que contaba con 14 infracciones por exceso de velocidad en zona urbana registradas entre el 2 de mayo al el 23 de junio, pero además tenía 319 multas anteriores por distintas infracciones.

Un conductor de San Cristóbal contaba con 14 infracciones por exceso de velocidad desde el 7 de mayo hasta el 13 de junio, y 41 multas anteriores. Una persona de Sauce Viejo registró 12 infracciones por exceso de velocidad y 55 anteriores; y en Avellaneda un conductor acumuló 19 infracciones del 1 de mayo al 24 de junio, y 79 anteriores.

Por otro lado, un conductor profesional de San Justo contaba con más de 2 infracciones por alcoholemia positiva labradas en los dos meses evaluados y otras 6 de períodos anteriores. Además este conductor circulaba sin licencia de conducir desde el año 2018.

>> Leer más: Santa Fe prepara un sistema de alerta temprana para conductores peligrosos

“Este sistema permite barrer con los conductores irresponsables y ponerles límites para que no sigan conduciendo, ya que estas acciones obedecen a un patrón de conducta temeraria repetitiva que pone en riesgo a los demás. Buscamos llegar antes que los hechos ocurran para prevenir”, sostuvo el director de Formación y Comunicación y del Observatorio Vial, Sebastián Kelman, y completó indicando que “en los próximos días también suspenderemos la licencia de dos rosarinos que en pleno ejido urbano conducían a más de 140 km/h, una actitud francamente temeraria e irresponsable que no podemos dejar pasar”.

estrellas amarillas.jpg
Como cada año, el 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial.

Como cada año, el 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial.

En este sentido, cabe recordar que la APSV firmó un convenio con la Municipalidad de Rosario para la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Infracciones de Tránsito en la ciudad. El acuerdo establece que si un conductor acumula cinco o más faltas graves en un lapso de dos meses, el sistema alertará de manera inmediata y procederá a quitarle de oficio la licencia. Además de alcoholemia positiva y exceso de velocidad también cuentan las infracciones por cruzar semáforo en rojo y correr picadas.

Sistema de alerta temprana para conductores peligrosos

El procedimiento incluye un exhaustivo recorrido administrativo que se realiza en forma mensual, en el cual se elaboran informes sobre los conductores, se suspenden las licencias y se informa al Centro de Emisión de Licencias (CEL) que corresponda.

El infractor debe presentarse ante el Juzgado de Faltas provincial y luego al CEL de su ciudad para llevar adelante el proceso de la obtención de la Licencia Nacional de Conducir, realizando el curso, y rindiendo los exámenes psicofísico, teórico y práctico. Mediante el Sistema de Alerta Temprana se busca prevenir la ocurrencia de siniestros viales con consecuencias graves para la ciudadanía.

Noticias relacionadas
Latam opera desde el aeropuerto de Rosario un vuelo a Lima, y tiene previsto conectar a San Pablo desde el próximo 30 de diciembre.

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Juan Ignacio Bottoni y Valeria Grimaux, hermano y madre de Matías

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Se viene la edición número 14 de Crack Bang Boom

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

La intervención en el sector de la construcción respondió a una prioridad institucional en salud y seguridad en el trabajo, ante el crecimiento de accidentes graves y fatales en obras.

El Ministerio de Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Lo último

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Bajo pedidos de prisión perpetua, Andrea Mimbrero y Diego Pérez llegan a juicio por la muerte de Gustavo Guitérrez, baleado en 2022
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Ovación
Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Por Rodolfo Parody
Ovación

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Policiales
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

La Ciudad
Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Alianzas y cosas de la abuela, entre las joyas que más se empeñan

Alianzas y "cosas de la abuela", entre las joyas que más se empeñan

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos
Economía

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios