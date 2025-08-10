La Capital | Ovación | Central

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Facundo Mallo fue autocrítico con su actuación ante Atlético Tucumán en el Jardín de la República y se hizo cargo de la situación.

10 de agosto 2025 · 09:53hs
Facundo Mallo no tuvo una buena noche en Tucumán y fue autocrítico.

No fue de las mejores noches con la camiseta de Central la que vivió Facundo Mallo el sábado en el empate de los canallas 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Jardín de la República. Cometió dos errores puntuales que pudieron ser fatales para el equipo, pero asumió la situación.

“En algún momento del partido tuve que elongar porque vengo de una inactividad de varias semanas y la cancha no ayudaba ya que estaba muy complicada. Eso no te ayuda desde lo físico y te exige un poco más. Los errores son partes del juego. Son situaciones que uno no resuelve y hay que seguir trabajando para poder corregirlas”, afirmó el caudillo canalla.

Al defensor uruguayo le preguntaron si siente que desde la llegada de Di María a Central le juegan finales: “Es normal que esto suceda y que sean partidos oficiales. Tenemos jugadores con una calidad tremenda y el rival sabe de nuestro potencial. Por lo cual intentan aumentar sus posibilidades cerrándose atrás, apelando a una pelota parada y eso requiere concentración ya que alguna jugada así puede destrabar un partido”.

La opinión de Facundo Mallo sobre el clásico

El próximo rival de Central es Deportivo Riestra y luego se viene el clásico. Por lo cual lo indagaron si por una cuestión física desearía no jugar el próximo partido: “Yo no decido. Uno siempre quiere jugar y estar siempre disponible”.

Cuando se tuvo que referir a si el clásico ante Newell’s, que se juega dentro de dos fechas, es un partido que te empuja para arriba, el defensor uruguayo dijo: “Hay que pensar partido a partido. Cada vez que arranca un campeonato se habla del partido contra Newell’s y nosotros sabemos que hay muchos partidos antes que también marcan cosas. Ahora viene Deportivo Riestra que es un equipo complicado y se va a dar un encuentro como el de Tucumán. Muchos equipos se basan en la fortaleza de su contragolpe y de la pelota quieta. Ya pasó con San Martín y Lanús. Hay que estar muy atentos atrás, ya que cualquier error lo pagás caro”.

Finalmente añadió: “Si no recibimos goles, lo más probable es que ganemos. Estamos sólidos en defensa y es importante mantener la valla invicta”.

