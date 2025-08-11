La Capital | Policiales | chico

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Tras un violento episodio en Empalme Graneros, Martín está internado en el Vilela. Los médicos analizan si deben realizar una cirugía como consecuencia de una lesión

11 de agosto 2025 · 09:37hs
El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

El adolescente de 15 años baleado este sábado por la noche en el barrio Empalme Graneros, en el mismo ataque en el que fue asesinada su madre, continúa internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela. Los médicos indicaron que tiene una herida en una de sus piernas.

La subdirectora del hospital, Silvia Giorgi, explicó que el joven sufrió un disparo que le provocó una fractura en su pierna derecha. "La bala ingresó por el muslo derecho y salió por el glúteo", detalló la médica.

>> Leer más: Empalme Graneros: no descartan que la mujer asesinada haya sido atacada por error

Martín, como fue identificado el chico, estaba junto a su madre cuando fueron atacados a tiros el sábado por la noche en la zona de Cavour y Ottone, barrio Empalme Graneros. La mujer, identificada como María Florencia González, 37 años, recibió varios disparos y murió a los pocos minutos.

Giorgi explicó que Martín sufrió una fractura de fémur producto del disparo. "El equipo de traumatología decidirá si se requiere alguna intervención o si alcanza únicamente con la inmovilización", indicó la médica.

Cómo fue el ataque

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, pasadas las 22.30 del sábado González salió de su casa de Cavour al 2200 junto con su hijo de 16 años y otro adolescente amigo del chico, de la misma edad. Los tres salieron a pie con la intención de caminar hasta la avenida Juan José Paso y encontrar un lugar donde comprar una gaseosa.

>>Leer más: Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Cuando llegaron a la esquina con Ottone aparecieron dos o tres hombres y, sin mediar palabras, uno de ellos les disparó. Según los primeros testimonios recogidos en la escena del hecho es probable que los agresores se hayan estado movilizando en bicicletas, en las que se dieron a la fuga

La principal hipótesis que analizan los investigadores es que fue un ataque por error o al voleo. En es marco analizan una balacera ocurrida la noche anterior contra un presunto punto de venta de drogas de la misma cuadra en la que ocurrió el ataque.

Noticias relacionadas
María Florencia González tenía 37 años. Fue asesinada en el barrio Empalme Graneros. 

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Grave pelea en zona sur. El hombre apuñalado por su hermano fue derivado al Hospital Provincial.. 

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado

La mujer y su hijo fueron baleados en el cruce de Cavour y Ottone, en Empalme Graneros.

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

El juicio oral por abuso sexual se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

El gobierno provincial estableció mínimos garantizados, actualizaciones para el personal hospitalario y una extensión del incentivo por asistencia perfecta a asistentes escolares

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Ovación
¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?
Ovación

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

Newells v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Policiales
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

La Ciudad
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán
Ovación

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió