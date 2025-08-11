Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Tras un violento episodio en Empalme Graneros, Martín está internado en el Vilela. Los médicos analizan si deben realizar una cirugía como consecuencia de una lesión

El chico resultó herido en el ataque en el que murió su madre.

El adolescente de 15 años baleado este sábado por la noche en el barrio Empalme Graneros , en el mismo ataque en el que fue asesinada su madre, continúa internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela . Los médicos indicaron que tiene una herida en una de sus piernas.

La subdirectora del hospital, Silvia Giorgi, explicó que el joven sufrió un disparo que le provocó una fractura en su pierna derecha. "La bala ingresó por el muslo derecho y salió por el glúteo" , detalló la médica.

Martín, como fue identificado el chico, estaba junto a su madre cuando fueron atacados a tiros el sábado por la noche en la zona de Cavour y Ottone, barrio Empalme Graneros. La mujer, identificada como María Florencia González, 37 años, recibió varios disparos y murió a los pocos minutos.

Giorgi explicó que Martín sufrió una fractura de fémur producto del disparo. "El equipo de traumatología decidirá si se requiere alguna intervención o si alcanza únicamente con la inmovilización", indicó la médica.

Cómo fue el ataque

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, pasadas las 22.30 del sábado González salió de su casa de Cavour al 2200 junto con su hijo de 16 años y otro adolescente amigo del chico, de la misma edad. Los tres salieron a pie con la intención de caminar hasta la avenida Juan José Paso y encontrar un lugar donde comprar una gaseosa.

Cuando llegaron a la esquina con Ottone aparecieron dos o tres hombres y, sin mediar palabras, uno de ellos les disparó. Según los primeros testimonios recogidos en la escena del hecho es probable que los agresores se hayan estado movilizando en bicicletas, en las que se dieron a la fuga

La principal hipótesis que analizan los investigadores es que fue un ataque por error o al voleo. En es marco analizan una balacera ocurrida la noche anterior contra un presunto punto de venta de drogas de la misma cuadra en la que ocurrió el ataque.