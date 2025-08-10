La Capital | Policiales | Santa Fe

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar reiteradamente a la hija pequeña de quien era su pareja

Los hechos de abuso sexual fueron denunciados por la madre de la víctima, aún menor de edad, cuando ésta pudo contar en la escuela lo que había sufrido

10 de agosto 2025 · 19:47hs
El juicio oral por abuso sexual se realizó en los tribunales de Santa Fe.

El juicio oral por abuso sexual se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Ramón Alberto Albarracín, de 39 años, quien fue condenado por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio oral.

La fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) Jorgelina Moser Ferro valoró que la jueza “consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y ordenó una pena cercana a la de 17 años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. Y aclaró que los hechos ocurrieron entre 2018 y 2023, y que la víctima, por entonces una niña que iba a la escuela primaria, sigue siendo menor de edad.

Los abusos por los que fue condenado Albarracín se investigaron a partir de una denuncia de la madre de la niña abusada, que “se enteró de la situación cuando su hija pudo hablar en la escuela acerca de lo que le había sucedido”, explicó la fiscal.

Abuso sexual

La fiscal relató que el condenado abusó “en reiteradas oportunidades” de la hija de quien era su pareja entre octubre de 2018 y agosto de 2023. Y agregó que para cometer los abusos el hombre “aprovechaba momentos en los que la madre de la niña no estaba en el domicilio que compartían”. En ese contexto, expuso Moser Ferro, “el agresor realizaba diferentes acciones para evitar que la víctima les contara a otras personas lo que él hacía”.

“Por la modalidad, la frecuencia y la duración de los abusos, el contexto doméstico, la diferencia de edad entre Albarracín y la víctima y otras particularidades del caso, las conductas delictivas tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”, añadió la fiscal.

Albarracín fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda y por la convivencia, y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, la guarda y la convivencia.

