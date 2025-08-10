Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar reiteradamente a la hija pequeña de quien era su pareja

La Ciudad
Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"
La Ciudad
Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad
Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad
Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad
Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad
Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad
Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad
Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
politica
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"
La region
Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La Ciudad
Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad
Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
Economía
Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos
Política
Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota
Economía
Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
La Ciudad
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
Política
Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti
La Ciudad
El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
Policiales
Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios