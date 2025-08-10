Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

El conjunto rojinegro igualó 0 a 0 este domingo, por la 1ª fecha del torneo Clausura de la Liga Femenina de AFA, en el Centro Jorge Griffa

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newell's que jugaron frente al conjunto cordobés.

Las campeonas del torneo Apertura de la Liga Femenina de AFA debutaron este domingo por la tarde en el Clausura. Ya sin Mariana Larroquette y Ayelén Ceballos, figuras del conjunto que obtuvo el título, Newell’s jugó frente a Belgrano en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. La primera fecha culminó con un empate sin goles , por la zona A.

El conjunto rojinegro, conducido por Leandro Iglesias, espera revalidar lo conseguido en la primera parte del año. Es que aparte de coronarse en el Apertura, obtuvo la Copa Federal.

En esta primera presentación en el Clausura, debió conformarse con un empate. Aparte, en el cuarto minuto adicional sufrió la expulsión de Oriana Fontán.

La Lepra se quedó sin Larroquette, goleadora histórica de la selección argentina, y Ceballos para esta competencia, aunque mantiene un plantel que puede permitirle nuevamente convertirse en protagonista.

La formación de las leprosas frente a las piratas fue la siguiente: Michel Rengifo; Tamara Bazán, María Victoria Vives, Oriana Fontán y Juana Porta (ET Belén Rafaelli); Agustina Vargas, Magalí Natta y Romina Luna; Yuliana Sanabria (70’ Julieta Bastús), Camila Mansilla y Julieta Aguilar (70’ Pilar Sabransky).

SAT y Ferro fueron los únicos equipos que ganaron en la 1ª fecha de la zona A, aunque todavía resta que jueguen mañana Huracán y Boca.

Precisamente, el Globo de Parque Patricios será el adversario del conjunto rojinegro, en condición de local, en la próxima fecha del Clausura.