La Capital | Ovación | Newell's

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

El conjunto rojinegro igualó 0 a 0 este domingo, por la 1ª fecha del torneo Clausura de la Liga Femenina de AFA, en el Centro Jorge Griffa

10 de agosto 2025 · 21:45hs
Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

CANOB Oficial

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newell's que jugaron frente al conjunto cordobés.

Las campeonas del torneo Apertura de la Liga Femenina de AFA debutaron este domingo por la tarde en el Clausura. Ya sin Mariana Larroquette y Ayelén Ceballos, figuras del conjunto que obtuvo el título, Newell’s jugó frente a Belgrano en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. La primera fecha culminó con un empate sin goles, por la zona A.

El conjunto rojinegro, conducido por Leandro Iglesias, espera revalidar lo conseguido en la primera parte del año. Es que aparte de coronarse en el Apertura, obtuvo la Copa Federal.

En esta primera presentación en el Clausura, debió conformarse con un empate. Aparte, en el cuarto minuto adicional sufrió la expulsión de Oriana Fontán.

Newell's es candidato, pese a las bajas

La Lepra se quedó sin Larroquette, goleadora histórica de la selección argentina, y Ceballos para esta competencia, aunque mantiene un plantel que puede permitirle nuevamente convertirse en protagonista.

La formación de las leprosas frente a las piratas fue la siguiente: Michel Rengifo; Tamara Bazán, María Victoria Vives, Oriana Fontán y Juana Porta (ET Belén Rafaelli); Agustina Vargas, Magalí Natta y Romina Luna; Yuliana Sanabria (70’ Julieta Bastús), Camila Mansilla y Julieta Aguilar (70’ Pilar Sabransky).

>> Leer más: Las entradas de Newell's para la Copa Argentina

SAT y Ferro fueron los únicos equipos que ganaron en la 1ª fecha de la zona A, aunque todavía resta que jueguen mañana Huracán y Boca.

Precisamente, el Globo de Parque Patricios será el adversario del conjunto rojinegro, en condición de local, en la próxima fecha del Clausura.

Noticias relacionadas
Los hinchas de Newells están ilusionados con avanzar en Copa Argentina.

Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Cristian Fabbiani dijo que Newells necesita un refuerzo más. 

Newell's tiene un plantel muy corto y Cristian Fabbiani pide otro refuerzo

Juanchón García integró el equipo de Newells que jugó este sábado por la mañana en Bella Vista.

Newell's jugó un amistoso horas después del empate con Central Córdoba: cómo le fue

La formación inicial de Newells.

Los más destacados en Newell's fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Lo último

Viajó de Nueva York a Puerto Rico para ver a Bud Bunny y lo mataron a balazos

Viajó de Nueva York a Puerto Rico para ver a Bud Bunny y lo mataron a balazos

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Fútbol femenino: Newells, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Bajo pedidos de prisión perpetua, Andrea Mimbrero y Diego Pérez llegan a juicio por la muerte de Gustavo Guitérrez, baleado en 2022
Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Ovación
Gonzalo Maroni y los fallos del juez: Hay que quejarse menos y jugar más

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: Hay que quejarse menos y jugar más

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

Tenis: Luisina Giovannini, jugadora de la FST, se quedó con la final del W35 de Chacabuco

Tenis: Luisina Giovannini, jugadora de la FST, se quedó con la final del W35 de Chacabuco

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

Policiales
Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

La Ciudad
Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Alianzas y cosas de la abuela, entre las joyas que más se empeñan

Alianzas y "cosas de la abuela", entre las joyas que más se empeñan

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos
Economía

Blanqueo de capitales: solicitud de más de 6.200 contribuyentes santafesinos

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti