Cómo es la vida de Gabriela Sabatini lejos del tenis

Desde que se retiró de los courts, poco es lo que se conoce de Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia. La Gaby, como se la conocía en el circuito tenística en su mejor momento, está radicada desde hace tiempo en Zürich, Suiza, pero suele repartir su tiempo entre los viajes que realiza a Miami, Estados Unidos, y Buenos Aires, Argentina, donde tiene su familia.

En charla con la revista Viva, la extenista contó cómo es su vida allí y por qué decidió ese destino: "Quería ser una persona más normal, era muy fuerte el deseo en mí de ser una persona normal, de descubrir la vida y todo lo que tuviera para ofrecerme".

Y añadió: "Tengo amigos, los conozco desde los 15 años. Son suizos, pero tienen orígenes españoles e italianos".

Además, Sabatini encontró en este país un paraíso ideal para el deporte, especialmente para practicar ciclismo en la ruta.

Y remarcó: "Creo que es lo opuesto a nuestro país y está bueno el contraste. Cuando quiero un poco de ruido me voy a Italia o a la Argentina, donde trato de ir bastante. Y a Miami también voy seguido porque tengo un departamento allá. Todos esos lugares son, para mí, mis casas".

"No estoy muy involucrada en el tenis, pero ayudo un poco a la Federación Argentina. No estoy trabajando en nada concreto. Y aunque viajé mucho con él, ahora viajo mucho también, me gusta descubrir lo que no pude ver cuando era jugadora”, finalizó Sabatini sobre su vínculo actual con el deporte que la hizo famosa.