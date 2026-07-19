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Comenzó la fiesta de la gran final en Nueva York y los argentinos están en vilo en el estadio

Argentina juega ante España a las 16 por la final del Mundial. El MetLife de Nueva York abrió sus puertas y los hinchas albicelestes son pura pasión

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

19 de julio 2026 · 14:09hs
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Los hinchas argentinos entran al MetLife de Nueva York donde se jugará la final del Mundial.

Los hinchas argentinos entran al MetLife de Nueva York donde se jugará la final del Mundial.

Comenzó a jugarse la final del Mundial en el estadio de las afueras de Nueva York. Máxima adrenalina se respira en las inmediaciones y los hinchas comienzan a copar los accesos a las tribunas. Argentina y España chocan a las 16 para definir al nuevo monarca de la Copa más preciada por todos. Color, pasión y tensión es la combinación de esta locura que enmarca a esta verdadera finalisima.

Bajo un sol ardiente desde muy temprano todos los caminos de la Gran Manzana conducen al MetLife de Nueva York-New Yersey. Una estructura que impacta desde varios kilómetros de distancia. Y cuando abrió las puertas cerca del mediodía comenzaron a poblarse las butacas de fanáticos procedentes de todas las nacionalidades.

Los primeros en llegar fueron los voluntarios, trabajadores de seguridad, artistas y trabajadores de prensa, en un verdadera madeja de idiomas, culturas y ganas de que se viva la gran fiesta del futbol mundial.

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Máxima expectativa en Nueva York

Está todo listo para que se viva un partido de altísima tensión. Camisetas argentinas y españolas copan la escena y comenzaron los cánticos. El ingreso se hace muy lento por la multitud que colapsó el tránsito en las inmediaciones.

Todos quieren ver a la final y lo que será el último partido de Lionel Messi en los Mundiales. La fiesta en Nueva York ya comenzó y el estadio es un verdadero crisol de culturas y pasión

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