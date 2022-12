Colabianchi: "Los primeros datos de la auditoría son complicados"

Apenas dos días después de que la nueva dirigencia tomara posesión del club se empezaron a escuchar voces de preocupación en relación a los números con los que se encontraron. “Los primeros datos de la auditoría son complicados” , tiró en diálogo con Ovación el vicepresidente tercero Ramiro Colabianchi, quien dio un pantallazo de esos primeros datos que ya fueron relevados y manifestó que “a dos días de las elecciones se libraron cheques por 150 millones de pesos para cumplir ya la semana próxima” . Además, el flamante directivo confió que gran parte del dinero que ingresó por la venta de Facundo Buonanotte a Brighton fue utilizado y que de lo que se había anunciado que iba a ser destinado para refuerzos “quedó muy poco”. Colabianchi hizo hincapié en la idea de que “los primeros números son complicados”, pese a que en “el traspaso de mando no se firmó nada con información porque se dejó todo para ser corroborado por la auditoría, No se le dio conformidad a la información que se brindaba porque se esperaba que fuera la auditoría la que determinara bien los números”.

Son recién los primeros indicios que aparecen de lo actuado en el último tiempos, sobre todo en el cierre de la gestión. “De acá a diciembre de 2023 hay cheques emitidos por 700 millones de pesos, que es lo mismo que ingresa por los derechos de televisión. O sea, todo lo que le va a ingresar a Central por la televisión en ese tiempo se va en esos cheques”, se lamentó Colabianchi.

Uno de los temas que generó debate en la previa de las elecciones fue la venta de Buonanotte al fútbol inglés. Cuando la misma se realizó hubo un comunicado del club en el que se explicó dónde iba a ir destinado ese dinero. Una parte estaría destinada a la contratación de refuerzos, pero lo que notaron fue que la cifra que hay es muchísimo menor a la esperada.

Colabianchi3.jpg Ramiro Colabianchi consideró que se encontraron con muchos problemas, pero que el presupuesto del fútbol va por otro lado. Celina Mutti Lovera / La Capital

Colabianchi aseguró que “de los 1.800 millones de pesos que entraron por la venta de Buonanotte hay sólo 100 millones en caja”. Y agregó: “En su momento se dijo que el 50% de lo recaudado por Buonanotte se iba a usar para contratar refuerzos, pero esa plata no está, se usó. Después se verá con la auditoría en qué se usó”.

“No nos sorprende desde el punto de vista de que esperábamos encontrarnos con cosas de este estilo, pero con los que nos encontramos verdaderamente en cierta forma sí nos sorprendió”, apuntó.

>>Leer más: Quintana sería el primer refuerzo canalla

Se sabe que la urgencia de Central por estos días pasa por el rearmado del plantel, en lo que es necesario la llegada de refuerzos. En ese sentido Colabianchi indicó: “Lo que queremos dejar en claro que todo lo que significa refuerzos está por afuera de la economía del club, lo tenemos pensado desde otro lugar. Si tenemos que esperar a lo que nos diga la auditoría no íbamos a poder hacer nada”.

Entre otras cosas el flamante directivo encontró puntos flacos de la anterior gestión en algunos de los predios, específicamente en el de Arroyo Seco. “Cuando llegamos a allí y empezamos a dar vueltas con el encargado de canchas, nos enteramos que las dos máquinas, que se llaman “lomeras”, que son las que hacen que el piso esté liso, están rotas, en reparación, o sea que no se pueden utilizar. Además, la máquina para cortar el césped tampoco anda y el césped se está cortando con una máquina prestada que encima lo hace de otra manera, por lo que las condiciones para que entrene el plantel de primera son para nada buenas”.

Traspaso.jpg En el traspaso de mando, la nueva comisión no el estado de situación del club. Quisieron tener su propia visión de los números.

Colabianchi intentó llevar tranquilidad a los socios e hinchas diciendo que entienden dónde está hoy la prioridad del club. Dijo que claramente es en el fútbol, donde “se está trabajando muy fuerte en el tema los refuerzos. Tanto Miguel (Russo) como Gonzalo (Belloso) están todo el día con ese tema, pero también toda la gente que está involucrada en el terreno futbolístico”. Insistió con que “las sensaciones de la gente es muy buena” porque “confía en lo que propusimos y vamos a llevar a cabo”, pero de la misma forma, ya a dos días de la asunción de la nueva comisión directiva, habló de la “preocupación” que les generó la aparición de los primeros datos de a auditoría, a los que tildó de “complicados”.

El club no organiza el cumpleaños

Central emitió un comunicado ayer en el que informó que “la nueva comisión directiva no cuenta con el tiempo necesario para organizar con seriedad con la seriedad que se merece la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra institución”. Ramiro Colabianchi dijo que “si las elecciones hubiesen sido el 30 de octubre, como estaban previstas, la hubiéramos organizado”. Además apuntó que “no hay nada armado y los pocos responsables que quedan, que trabajaban para armarla nos dicen que no hay tiempo. Sabemos que la gente va a salir a la calle a festejar el cumpleaños del club, pero el club no organiza ninguno de esos eventos porque no tenemos tiempos para hacerlo.