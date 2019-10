El entrenador de Central,. Diego Cocca, confirmó esta tarde que el sábado ante Godoy Cruz "es ganar o ganar porque si no me voy, no quiero hacerle daño a Central"

En una improvisada conferencia de prensa a la salida del vestuario visitante, Cocca fue claro y contundente: "Mi continuidad no pende de un hilo. El sábado es ganar o ganar o simplemente me voy porque yo no quiero hacerle daño a Central"

El DT auriazul analizó la dura caída canalla ante Estudiantes por 3 a 0 y se sinceró: "Hoy realmente no hay excusas, el rival nos ganó muy bien, lastimó cuando tenía que lastimar. Lo bueno que veníamos mostrando no lo pudimos sostener, sobre todo en lo defensivo, en el orden, en el manejo de la pelota. Nos faltó eso y seguimos teniendo ese déficit en el último cuarto a la hora de definir los partidos".

"Soy consciente de la situación -continuó el entrenador canalla-, por eso el sábado es determinante, estamos trabajando muchísimo para salir de esta situación pero nos está costando. Hoy el partido dolió desde la forma, si bien hubo formas en las que empatamos pero merecimos empatar o ganar. Pero los que mandan son los resultados. Así que el sábado hay que ganar o ganar sino va a ser determinante para mi continuidad".

Cocca caminó una y otra vez sobre su declaración: "Lo estoy dejando claro, el sábado Central tiene que ganar. Y yo estoy del lado de Central. Y si el equipo no puede ganar conmigo ojalá venga otra persona y lo pueda hacer. Le tomé mucho cariño al club, trabajamos muchísimo para mejorar esto y por eso le pido a la gente que vaya convencida de que el sábado lo levantamos y si no le deseo lo mejor".

El DT destacó que aún no había hablado ni con los dirigentes ni con el plantel sobre su decisión: "Para eso estamos, para tomar decisiones. Tengo en claro cuáles son las reglas del juego: los resultados mandan y si los resultados no se dan no estaremos nosotros porque no queremos dañar al club. Soy consciente de dónde estoy, sabía de lo difícil que iba a a ser esto desde el momento en que aceptamos. Pero estoy con el compromiso al máximo para el sábado y pensar que se tiene que revertir esto el sábado porque si no se termina".