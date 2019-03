El flamante entrenador auriazul fue presentado en el predio de Arroyo Seco por el presidente Rodolfo Di Pollina y el por el vicepresidente Ricardo Carloni, quienes dijeron que al exDT de Racing y Gimnasia, entre otros equipos, "lo veníamos buscando hace tiempo y por suerte lo pudimos cerrar todo muy rápido".

Al enfrentarse a la prensa local, Cocca fue consultado sobre cómo había encontrado al plantel físicamente y respondió: "Hasta que no entre, vea y los exija no puedo dar un diagnóstico. Estos días nos van a permitir tomar decisiones, tratar de poner a todos en un buen nivel desde la parte física, pero también, lo más importante, es saber qué vamos a hacer con la pelotita, porque si corremos solamente no nos va a alcanzar".

"Hay muchas cosas por trabajar y ordenar, pero no tengo dudas que así lo vamos a hacer y los resultados se van a ver".

Cocca tuvo palabras de agradecimiento con la dirigencia al señalar: "No es un dato menor lo que dicen los directivos de que ya en algún momento hubo interés del club en mí, en mi persona, en mi forma de dirigir. Eso es clave para que uno quiera venir a un club tan importante y con tanta historia".

cocca88.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Sobre los objetivos primarios al hacerse cargo del plantel canalla indicó: "Hay muchas cosas por trabajar y ordenar, pero no tengo dudas que así lo vamos a hacer y los resultados se van a ver porque así me lo ha demostrado el fútbol. Nos encontramos con mucha gente con ganas de trabajar, de aportar, que sienten un gran amor por el club. Y vamos a tratar de aprovechar y disfrutar este momento".

También le envió un mensaje al hincha canalla: "A la gente le pedimos ese apoyo de siempre, porque sé que cuando viene a la cancha se siente. Y en este momento necesitamos estar alineados todos en la misma sintonía para poner a Central en el lugar que tiene que estar".



Respecto a qué se priorizará, Cocca dijo: "Ya tuve a varios jugadores de los que están acá y sé que hay un gran grupo humano y muy buenos futbolistas. Ahora hay que alinearnos, ordenar y dejar bien en claro a qué vamos a jugar, lo que vamos a hacer dentro de la cancha".

cocca77.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Respecto a las prioridades, el flamante DT dijo que "no vamos a potenciar ningún torneo en particular. Cuando Central sale a la cancha sale a ganar, sea el rival que sea. Así que pondremos el mejor equipo que tengamos para poder ganar el partido que queda. Hay que dosificar las cargas, ser inteligentes, no lastimar jugadores porque tenemos partidos seguidos".

Cocca habló de sus sensaciones de su primera práctica al frente de Central: "La primera impresión fue buenísima. Desde el predio, la gente y las ganas con la que nos recibió hasta los jugadores. Lógicamente están golpeados por esta situación. Pero de lo que nos venimos a hacer cargos es darle una identidad de juego para que pueda salir competitivo a la cancha y salir de esta situación".