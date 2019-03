"Cocca es el técnico de Central"

El trámite fue más rápido de lo pensado. El presidente de Central, Rodolfo Di Pollina, le aseguró a Ovación: "Llegamos a un acuerdo y Diego Cocca es el nuevo técnico. Firmará hasta junio del año que viene". El titular canalla viajó junto al vicepresidente primero Ricardo Carloni a Capital Federal para charlar personalmente con el entrenador y el empresario que lo representa, Christian Bragarnik, en pos de llegar a un consenso. Y lo consiguieron. El flamante conductor será presentado mañana a la sociedad canalla e inmediatamente se hará cargo del plantel profesional en el country de Arroyo Seco. Si bien Paulo Ferrari no se desvinculó formalmente, lo cierto es que los directivos esperan poder concretarlo hoy para luego sí poder formalizar al nuevo timonel del barco auriazul.

La latente derrota ante San Lorenzo generó la salida sin anestesia de Paulo Ferrari y Mauro Cetto (ver página 3). Los directivos de más alto rango de Arroyito fueron inmediatamente en busca de un entrenador que viene figurando en el radar de las posibilidades en los últimos tiempos.

Diego Cocca era la obsesión para suplir al Loncho, quien a su vez espera en su casa que lo llamen para rubricar la salida una vez que el club comunique en sus respectivas plataformas que el proceso que duró 22 días fue cortado de cuajo por decisión dirigencial.

No obstante, ayer Di Pollina y Carloni no dudaron y se dirigieron con toda la perspectiva hacia Capital Federal para tener un mano a mano con Cocca y Bragarnik, este empresario de moda que prácticamente controla el fútbol nacional. Pero que para Central no es un desconocido ya que representa, entre otros tantos, a Eduardo Coudet. También hizo algunas operaciones con los canallas cuando el Chacho era el DT.

El cónclave se llevó a cabo por la tarde en una de las oficinas que el empresario tiene en Buenos Aires. Entre los protagonistas participó también Diego Cocca. Ovación certificó que la charla fue muy positiva desde el vamos. Eso allanó el camino hasta llegar a la meta que tenían los máximos referentes políticos del club.

Trascendió que el técnico tiene una precisa radiografía del plantel canalla. También es consciente de los retos que se avecinan. Mostró predisposición para reemplazar al Loncho en todo instante. También remarcó en cierto punto del encuentro que "tenía el deseo desde hace tiempo de poder dirigir a Central".

Los directivos rosarinos fueron claros con los pasos a seguir. Pusieron sobre la mesa de negociación que la prioridad antes que nada es la Superliga. Hay que sumar lo más que se pueda en los dos partidos que restan del torneo local: Argentinos Juniors e Independiente. Fueron sinceros y realistas en que el margen de error es mínino.

También hicieron hincapié en el aspecto físico que envuelve al plantel. Cocca ya está informado de cómo recibirá a los jugadores una vez que el miércoles pise el country de Arroyo Seco para encarar el doble turno que ya dispuso.

La intención de Central es certificar cuanto antes el vínculo contractual hasta junio del año que viene. El flamante entrenador mostró mucha confianza en que podrá torcer el rumbo auriazul una vez que asuma. Llegará acompañado por el profesor Javier Bustos, el ayudante de campo Gustavo Zapata y el analista de videos Renzo Valinotti. Resta definir quién será el ayudante de campo debido a que el ex delantero leproso Mauro Gerk avisó mediante las redes sociales que hará camino por su cuenta de ahora en más.

Cocca viene de tener un paso no tan feliz en México, donde dirigió a Xolos Tijuana. Antes estuvo en Millonarios de Colombia y Racing, donde fue campeón en 2014 de la mano inspiradora del goleador Diego Milito. Ahora llegará a Central con el firme objetivo de mantener al club en primera. Porque la próxima temporada no será sencilla para el elenco de Arroyito debido a que arrancará muy abajo en la zona de los promedios. El DT ya tomó nota y espera estar a la altura, pese a que sabe que además deberá afrontar en breve lo que resta de los partidos de la fase de grupos en la Copa Libertadores. También avisó que cuando termine la Superliga tratará de sumar refuerzos en puestos clave. Pero todo dependerá en parte de la billetera que podrá tener a disposición el club. Mientras tanto, mañana deberá dar el presente en Arroyo Seco para ser presentado formalmente y luego tendrá que ponerse el overol y trabajar mucho para demostrar que puede estar a la altura de lo que la institución espera.

En otro orden, a Paulo Ferrari lo cesantearon verbalmente. El Loncho le dijo a este medio que no se reunió ayer con ningún directivo. A la vez confesó que le comunicaron telefónicamente que el cuerpo técnico que encabeza no seguirá por determinación de la comisión, tal como informó el club anoche mismo. El ex lateral derecho no estaba dispuesto a dar un paso al costado porque consideraba que podía darle una vuelta de tuerca al flojísimo presente deportivo. Ya no podrá porque tiene reemplazante.