Aunque la fecha Fifa interrumpió la Superliga, el técnico de Central Diego Cocca igual habló en conferencia de prensa sobre cómo fue la semana para el plantel canalla, cómo prepara el equipo para recibir a Vélez el domingo 20 y también sobre la enfermedad del entrenador de arqueros, Hernán "Rifle" Castellano.

"Veníamos hablando con el Rifle desde que comenzó a hacerse estudios, le tenemos mucho aprecio, lo apoyamos siempre y él transmitió un mensaje de prevención, por suerte lo detectó a tiempo", expresó Cocca sobre la revelación del exarquero canalla que será operado de un cáncer de próstata.

"La idea siempre es mejorar e ir viendo que jugadores van creciendo, la sana competencia interna me hace difícil la elección"

Ya metido en los estrictamente futbolístico, el técnico dijo que fue una buena semana de prácticas en Arroyo Seco. "Estamos trabajando bien, preparándonos desde lo mental y anímico, el lunes arrancaremos pensando en Vélez", indicó.

"A veces te sirven los parates y a veces no, depende si tenemos lesionados o no. Nosotros tenemos que prepararnos para todo. La idea siempre es mejorar e ir viendo día a día que jugadores van creciendo, la sana competencia interna me hace difícil la elección", dijo para aclarar que la semana que viene decidirá quién está mejor para jugar.

Respecto a si tiene en cuenta a Nicolás Colazo para el lateral izquierdo, dijo: "Colazo está muy bien, viene demostrándolo hace tiempo, estamos teniendo la identidad que le queremos dar al equipo en casi todos los sectores del campo. Nos está faltando efectividad y tendríamos que tener más goles a favor con todo lo que generamos".

"Si hacemos las cosas mejor y no lo plasmamos en el marcador significa que tenemos que seguir trabajando, no veo curva descendente en el equipo y no se están cansando, por eso no realicé más cambios", aclaró.

Además volvió a destacar la labor del equipo en el Gigante ante Racing. "La idea es mover la pelota para lastimar, no porque sí, tenemos que tener circuitos de juego en el último cuarto de cancha, la mejor imagen del equipo fue con Racing porque lo superamos en todos los sitios e hicimos todas las cosas bien".

Cocca aseguró que tiene en cuenta a Joel López Pissano y que sigue el desempeño de la reserva. "Conozco a los jugadores de las inferiores y los veo, estamos atentos a detectar al jugador que madure rápido y nos sirva para la primera división", dijo.

Respecto a la evolución de Miguel Barbieri, dijo que "está pegándole a la pelota y empezó bien, si sigue así toda la semana que viene puede llegar a Vélez, también (Néstor) Ortigoza y (Sebastián) Ribas van a ser tenidos en cuenta", anticipó.

Cocca destacó las virtudes del juego del equipo de Liniers. "La intensidad de Vélez es imposible poder sostenerla los 90', tienen muchos atributos, saben jugar rápido con la pelota, los jóvenes no paran de correr y tienen jugadores desequilibrantes".

"Nuestra idea es no entrar en el golpe por golpe y si atacar, pero que no nos lastimen. El rival es desequilibrante y la idea es ser sólidos y que los que ataquemos seamos nosotros", dijo sobre cómo espera contrarrestar a los dirigidos por Gabriel Heinze.

Por último, estimó que a pesar de la seguidilla de empates, está convencido de "este es el camino" de lo que hay que hacer. "Estamos tranquilos y preparados para lo que viene", auguró.