Cocca: "Algunos necesitan trabajar, otros jugar"

En su alocución en Porto Alegre, Diego Cocca lo que más hizo fue dar explicaciones sobre la decisión de dejar muchos titulares. "Hay un grupo que necesita entrenar y otro jugar", fue una de las frases saliente del DT canalla, para quien la importancia del partido de hoy en el Arena do Gremio es la misma que la del choque del lunes ante Aldosivi, por la Copa de la Superliga.

"Lo que estamos jugando es Copa Libertadores y para nosotros es muy importante y algunos que vienen con continuidad van a jugar. Los que no vinieron van a trabajar fuerte en doble turno para alcanzar la intensidad física de la que hablábamos", dijo Cocca. Y agregó: "Hay jugadores que están sufriendo un desgaste muy grande y no veo que podamos sostener esa intensidad táctica durante los 90 minutos. Me parece que contra Independiente quedó demostrado. Los que creímos que debían trabajar para potenciar eso se quedaron en Buenos Aires (sic)".

El técnico entiende que el nivel entre los futbolistas debe estar "más parejo que como está ahora" para que los que no tienen tanta participación exijan a los que están jugando".

La parada que se juega el canalla esta noche en Porto Alegre es muy brava y Cocca entiende que el objetivo es "este partido", aunque señaló: "Tengo un plantel y una lista de jugadores para utilizar. Los que están inscriptos tienen que demostrar por qué están y defender como corresponde la camiseta de Central. Buscamos clasificar para seguir en la copa o bien para seguir en la Sudamericana. Mientras los números nos acompañen buscaremos esas cosas".

"Falta una eternidad", respondió el entrenador en referencia a si la final de la Supecopa frente a Boca (se jugará el jueves 2 de mayo, en Mendoza) estaba en la cabeza de los protagonistas. Por eso el DT insistió con que "primero debemos pensar en mañana y después en el lunes. Quiero acostumbrar a este grupo que cuando juguemos de local le pueda responder a la gente porque la tenemos bastante descuidada".

Es tiempo de Jarlan Barrera

Y un día volvió a ser noticia. Había muchos interrogantes sobre su figura. La última vez que la masa canalla pudo ver a Jarlan Barrera sobre un escenario data del porrazo ante Sol de Mayo, cuando el conjunto auriazul debutó y fue eliminado de la Copa Argentina por penales en cancha de Colón. El colombiano tuvo una noche negra aquel febrero y luego perdió terreno en el campo de la consideración. Desde entonces surgieron muchas preguntas sin respuestas sobre el real estado del volante ofensivo. Sin embargo, Diego Cocca sorprendentemente lo sumó a esta odisea copera. Incluso le tiró la titularidad sin medir la inactividad que acarrea el futbolista, quien esta noche tendrá nada menos que la responsabilidad de ser la usina de fútbol auriazul.

La historia de Barrera en Arroyito viene siendo poco feliz. Llegó tras arduas gestiones con Tigres de México que casi derivan en un conflicto bilateral. Era la figurita que muchos deseaban. Pero llegó al canalla. Aunque no hizo pie en los 122 minutos que acumuló ante Huracán y Aldosivi hasta el momento.

Hoy tendrá una nueva chance. Atrás quedaron los días en el ostracismo y las miles de conjeturas que se gestaron en torno a su ausencia. En Brasil podrá demostrar por qué lo fueron a buscar.