Cocca admitió que "el momento del equipo no es bueno"

"El momento del equipo no es bueno. Jugar dos competencias se hace difícil y por eso preservamos a varios jugadores. Hace doce días que estamos (15 días en realidad) y es un equipo nuevo que no jugó nunca. Hubo valentía de los muchachos", analizó el DT de Central, Diego Cocca, al momento de las palabras en una brevísima conferencia de prensa que brindó y en la que estuvo acompañado por Fito Rinaudo. En su alocución el conductor tiró un duro palo sobre la respuesta física del equipo, aunque también se escudó en la vieja excusa del desgaste por la doble competencia que está teniendo el plantel. Aunque la realidad indica que siempre es un objetivo para los clubes clasificar para tener roce internacional, pero cuando se alcanza no se le otorga —muchas veces— la importancia necesaria. Como está sucediendo en este caso.

"Nadie se hacía daño, hasta que el partido se abrió de una pelota parada y no tuvimos respuestas ni física ni futbolísticas ni anímicas. Se hizo el esfuerzo y se les dio la posibilidad a algunos chicos. Rescato el debut de Villagra, al que no lo teníamos muy visto", agregó el conductor canalla que en todo momento reiteró que sabían que "el contexto iba a ser complicado".

¿Será difícil clasificar a la siguiente instancia? "Hoy tenemos que pensar en Independiente. No tenemos ni 72 horas de recuperación, vamos a jugar a la tarde y con el calor. Veremos qué equipo podemos poner para el partido. Hay que estar conscientes del lugar en el que estamos y tomar decisiones importantes", argumentó Cocca abriendo el paraguas por el escaso tiempo de descanso, aunque en realidad preservó a la mitad del equipo titular. Por lo tanto, no ingresa en el terreno de los pretextos.

"Hay que analizar tranquilo, hicieron mucho esfuerzo, terminaron acalambrados y eso marca muchas cosas. Ahora debo tomar buenas decisiones para que el equipo pueda seguir creciendo", cerró.