Clásico de reserva suspendido: Newell's y el Ministerio de Seguridad contradicen a Central

El partido no se jugó ya que el equipo canalla no se presentó al estadio al evaluar que "no contaban con garantías". Versiones cruzadas entre los clubes

"No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales", señalaron desde la entidad de Arroyito a través de un comunicado. En esa línea, aseguraron que el equipo "no contaba con las garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro clásico".

Bajo el arbitraje de Martín Morenza, el encuentro por la fecha 7 del torneo Proyección iba a ser transmitido en vivo por la Liga Profesional en YouTube. "Para incentivar la liga, nos solicitan que siempre que se pueda juguemos en el estadio. Al ser un clásico, se habilitó esta posibilidad y se dispusieron las medidas de seguridad", señaló Romero.

La dirigente leprosa lamentó que no se haya podido disputar el clásico. "No hay banderas, bombos, ningún condimento que no sea propio de la copa Proyección, que es un torneo más organizado, más tranquilo, al que vienen muchas familias. Es una pena que no se haya podido realizar", sostuvo.

Por último, reiteró que Rosario Central fue notificado a través del Ministerio de Seguridad y de la Liga Profesional de cuáles serían las condiciones del partido.

Hernán Brest, director de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, coincidió con la versión del club rojinegro. "El lunes se concretó una reunión con las autoridades de Newell's, municipales y policiales para coordinar las medidas de seguridad", indicó y repitió que desde la Liga Profesional alientan que estos encuentros se hagan en los estadios.

"No fue dispuesto en forma unilateral porque la Liga estaba en conocimiento y ellos están afiliados. Consideramos que no era un partido de alto riesgo, como habitualmente sucede, más allá de que había 5 mil personas", analizó. Además, detalló que apenas se confeccionó el acta, el lunes 18 de septiembre, se le envió una copia Rosario Central.

"La utilería de Central llegó a horario, sin ningún incidente y armó el vestuario. La delegación salió de la concentración sabiendo las condiciones y en un determinado momento decidieron volver. Estamos averiguando por qué motivo", indicó Brest.

El Ministerio de Seguridad decidió que la gente se quedara en el estadio "para no generar ningún inconveniente ni discusión innecesaria" y luego de ver al plantel y sacar fotos, los hinchas leprosos que se habían acercado al Coloso comenzaron a desalojar el estadio.