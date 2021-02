Y el otro detalle significativo es que, luego de los encuentros de Central-Argentinos y Vélez-Newell’s por la 1ª jornada, vienen los encuentros importantes. Los rojinegros recibirán al último campeón Boca y los auriazules visitarán a River, seguramente todavía afuera del Monumental, que está en remodelaciones. De las zonas que les tocó, los dirigidos por Kudelka solo enfrentaron a los xeneizes, Talleres y Lanús en la última Copa Maradona y el resto de los rivales serán el ascendido Sarmiento, Gimnasia, Patronato, Independiente, Defensa y Justicia, Huracán, Unión y Atlético Tucumán. Mientras que los del Kily González, además de los millonarios, sólo se midieron con el subcampeón Banfield y Aldosivi y ahora chocarán frente al ascendido Platense, Estudiantes, Godoy Cruz, Racing, San Lorenzo, Arsenal, Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón.

Pero en cuanto al clásico, llamó la atención que la sede no sea el parque Independencia. Lo que se debe haber cuidado en este particular sorteo es que no se dispute el 25 de abril, día de las elecciones en Newell’s, cuando cae la 11ª jornada. En ese sentido al club rojinegro le vino bien que no sea en el Coloso y sobre todo que se dispute después y no antes, para que no se mezcle el clima electoral. Los rojinegros disputarán así dos fechas de visitantes: en la mencionada 11ª ante Gimnasia en La Plata y luego Central en Arroyito. De hecho, jugarán 7 afuera de casa y 6 en el Coloso. Los auriazules al revés: 7 de locales y 6 de visitantes. Y el superclásico se disputará en la 5ª fecha, con Boca de local.

El “sorteo” no fue un escándalo como el último. Directamente ni fue mostrado por los medios, ya sean televisivos o digitales y en eso mismo residió la gran polémica de una AFA y su hija directa, la Liga Profesional, que declaman transparencia y no la ponen en práctica en algo tan elemental como la determinación de un fixture. Es cierto que hay muchas cosas que se establecen sin depender del azar y con lógica, como por ejemplo que el primer interzonal corresponda a los equipos recientemente ascendidos (Platense v. Sarmiento), pero así no hubo forma de corroborar si también otras cuestiones menos razonables fueron decididas de la misma manera, más allá de las imágenes oficiales con bolilleros.

El viernes 12 de febrero empezará la copa y finalizará el 30 de mayo. Más allá de esos dimes y diretes, una nueva ilusión se puso en marcha. Con clásico incluida.